Un rogo è esploso in un magazzino a sud di San Pietroburgo. Non ci sarebbero vittime. Diffusi online i video dell'incendio che devasta l'edificio

Un enorme incendio ha devastato sabato mattina nel quartiere di Pushkinsky, a sud di San Pietroburgo, un grande magazzino utilizzato da Wildberries, il più grande rivenditore online russo. Secondo il ministero russo per le situazioni di emergenza, l’incendio ha coperto un’area di settantamila metri quadrati, di cui cinquantamila metri quadrati crollati. Non sono state segnalate vittime.

Dipendenti in fuga, rogo visibile da un aereo

In video pubblicati sui social media sono visibili i dipendenti che corrono lungo le scale antincendio e scappano dall'incendio. In un video girato da un aereo passeggeri che volava nelle vicinanze, di cui le agenzie non hanno confermato ancora la veridicità, si vedono le fiamme che hanno completamente inghiottito il magazzino, mandando enormi pennacchi di fumo nel cielo.

Il ministero ha fatto sapere che i vigili del fuoco sono riusciti a impedire che l'incendio si propagasse all'intera area del complesso del magazzino e alla sottostazione elettrica. Secondo i dati preliminari, la causa dell'incendio è stato un cablaggio elettrico difettoso.