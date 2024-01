A lanciare l'appello per un maggiore supporto alla popolazione ucraina è stato l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Filippo Grandi, al termine di una visita di una settimana nel Paese

Le Nazioni Unite hanno chiesto alla comunità internazionale circa 3,8 miliardi di euro per coprire i costi delle operazioni di aiuto in Ucraina.

Nel Paese sono 10,8 milioni le persone colpite direttamente o indirettamente dall'aggressione militare russa, iniziata il 24 febbraio di due anni fa.

Se concesse, queste risorse soo inferiori del 26% rispetto a quelle stanziate nel 2023.

L'appello a un maggiore sostegno umanitario internazionale è stato lanciato dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Filippo Grandi, al termine di una visita di una settimana nell'Ucraina devastata dal conflitto. Si tratta del quarto sopralluogo da quando è cominciata la guerra.

"Drammatica e urgente", così Grandi ha definito la situazione umanitaria in Ucraina.

Milioni di persone sono state costrette a fuggire dalla guerra e dagli attacchi russi e hanno un disperato bisogno di assistenza umanitaria Filippo Grandi Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati

“Sotto la forte guida del governo, le Nazioni Unite e i partner – in particolare le organizzazioni ucraine – stanno facendo tutto il possibile per aiutare, ma senza un maggiore sostegno e finanziamento internazionale, i civili ucraini continueranno a soffrire” ha aggiunto l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, che ha fatto tappa a Odessa, Kryvyi Rih, Dnipro, Kharkiv e Kiev.

Al termine della sua visita in Ucraina, l'Alto Commissario Grandi ha evidenziato le drammatiche sofferenze causate dalla guerra e ha chiesto un rinnovato sostegno umanitario internazionale per gli sfollati

L’UNHCR continua a sostenere gli sfollati all’interno del Paese e sta intensificando l’aiuto a coloro che scelgono di tornare nelle loro zone d’origine, anche attraverso il lancio della piattaforma “L’Ucraina è casa”, con informazioni aggiornate per i rifugiati e gli sfollati interni.

Negli ultimi due anni, l’UNHCR e i suoi partner, quasi tutte organizzazioni ucraine, hanno raggiunto più di 4,3 milioni nel 2022 e 2,6 milioni nel 2023 – con assistenza e sostegno.

Secondo i dati forniti dall'Alto Commissario, oltre 27.500 abitazioni sono state ricostruite o riparate in Ucraina e più di 270.000 persone hanno ricevuto kit di emergenza per riparare i danni più lievi alle loro case.

Durante la settimana in Ucraina, Grandi ha visitato "una delle cinque scuole sotterranee allestite nelle stazioni della metropolitana di Kharkiv, dove i bambini possono imparare in sicurezza e al caldo, un segno degli enormi disagi che la guerra ha portato nella vita di tutti, ma anche un forte simbolo della resilienza ucraina", si legge nel post di X.

Più di 470 milioni di dollari sono stati distribuiti direttamente alle persone sotto forma di assistenza in denaro, mentre solo l’anno scorso più di 178.000 persone hanno ricevuto assistenza legale per aiutarle a ottenere i documenti civili danneggiati o persi a causa della guerra, necessari per poter accedere ai servizi e ad altre forme di assistenza.