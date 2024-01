Iran, grave incendio all'ospedale Gandhi di Teheran

Di Euronews

Le fiamme hanno interessato numerosi piani della struttura sanitaria. Pazienti trasferiti in altri ospedali e in un albergo nelle vicinanze

Un grave incendio è divampato giovedì, attorno alle 19 ora locale, all'interno dell'ospedale Gandhi di Teheran, in Iran. Secondo quanto indicato dai media di Stato della Repubblica islamica, il rogo ha interessato numerosi piani della struttura.

Per ora non sembrano esserci vittime, né sono state fornite indicazioni sull'origine dell'incendio, che i vigili del fuoco stanno ancora cercando di domare.

A peggiorare le cose è stato il materiale infiammabile con il quale è stata costruita la facciata. Secondo quanto indicato da fonti locali, i pazienti in condizioni critiche sono stati trasferiti in altri ospedali, mentre gli altri sono stati alloggiati in un albergo situato nelle vicinanze della struttura sanitaria.