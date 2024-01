Di Euronews

L'incidente è avvenuto a pochi giorni di distanza da un altro incendio in una scuola nella provincia centrale cinese di Henan

Sono almeno 39 le persone morte in un incendio in un locale nella città di Xinyu, nella provincia di Jiangxi, nell'est della Cina.

Secondo i media statali le fiamme sarebbero partite al piano sotterraneo del negozio. Le cause precise non sono state però rese note, le indagini sono ancora in corso.

L'incendio è avvenuto a pochi giorni di distanza da un altro divampato in una scuola nella provincia centrale cinese di Henan dove hanno perso la vita 13 persone.

Il presidente Xi Jinping ha sollecitato ogni sforzo "per frenare il ripetersi di vari tipi di incidenti legati alla sicurezza e per proteggere la vita, le proprietà e la stabilità sociale delle persone".