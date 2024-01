Di Euronews

Israele lancia nuovi attacchi sulla Striscia di Gaza. Hamas fa sapere di essere aperto a un nuovo accordo per lo scambio di ostaggi. A Istanbul l'incontro tra Meloni ed Erdogan

Il ministero della Sanità palestinese, gestito da Hamas, ha fatto sapere che 165 palestinesi sono stati uccisi e 280 feriti a Gaza nell'arco di 24 ore. I raid aerei israeliani continuano a piovere su Gaza, mentre continuano i combattimenti a Khan Younis e vicino all'ospedale Nasser. Musa Abu Marzouk, membro dell'ufficio politico di Hamas, ha detto ai media russi a margine di un incontro con il viceministro degli Esteri Mikhail Bogdanov che il movimento non vuole tenere i prigionieri israeliani e sta cercando un nuovo accordo per lo scambio di prigionieri.

Bombardamenti a Khan Younis

I filmati dell'esercito israeliano (Idf) hanno mostrato soldati che operano e sparano a Khan Younis, una città nel sud dell'enclave, mentre altri video hanno mostrato quelli che l'Idf ha affermato essere attacchi alle infrastrutture e ai militanti di Hamas nella Striscia di Gaza. Giunta al quarto mese, la guerra a Gaza è una delle campagne militari più letali e distruttive della storia recente e ha aumentato le tensioni in tutto il Medio Oriente.

Manifestazioni davanti alla casa di Netanyahu

Sabato diverse decine di manifestanti sono stati allontanati dall'esercito israeliano dalla residenza del primo ministro Benjamin Netanyahu a Cesarea. I parenti degli ostaggi detenuti da Hamas a Gaza hanno protestato da venerdì sera davanti alla casa di Netanyahu. I manifestanti hanno dichiarato in un comunicato che dopo aver implorato il governo per 105 giorni di mostrare leadership, le famiglie chiedono ora passi coraggiosi per liberare gli oltre cento prigionieri rimasti. Netanyahu è sotto pressione nel Paese per la gestione della guerra. Sta inoltre affrontando i crescenti appelli alla moderazione da parte degli Stati Uniti per la liberazione degli ostaggi.

Meloni vede Erdogan a Istanbul

La premier italiana Giorgia Meloni ha incontrato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan a Palazzo Vahdettin, residenza del presidente della Repubblica turca nella anatolica di Istanbul.Si è trattato della prima visita ufficiale della premier nel Paese da quando è in carica. Secondo quanto emerso, i due leader hanno discusso, anche in vista della presidenza italiana del G7, della situazione a Gaza e della tensione in Medio Oriente, oltre che della guerra in Ucraina e dei rapporti tra Unione europea e Turchia.