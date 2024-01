Usa, sino a 370.000 frammenti di nanoplastiche nelle bottiglie d'acqua

La ricerca della Columbia University sulla presenza di microplastiche e nanoplastiche nelle bottiglie d'acqua rivela dati allarmanti che possono avere un impatto negativo sulla salute

Plastica dappertutto, anche in un bicchiere d'acqua.

Un nuovo studio della Columbia University rivela che un litro di acqua in bottiglia potrebbe contenere fino a 370.000 microscopiche particelle di plastica, 100 volte di più in rapporto alla stima precedente.

La media è di 240.000 frammenti per litro. L'acqua analizzata proviene dagli Stati Uniti ma gli scienziati pensano si tratti di un problema condiviso.

L'ambito della ricerca, non inedito, rilancia dati allarmanti che possono avere un impatto negativo sulla salute.

Una volta ingerite con l'acqua, le nanoplastiche (con dimensioni inferiori a 1 micrometro) raggiungono gli organi, possono facilmente penetrare nel rivestimento intestinale, nella placenta e persino nella barriera emato-encefalica, secondo Beizhan Yan, ricercatore della Columbia University.

I test hanno individuato la plastica presente, per il 90% nanoplastiche, il 10% delle quali è risultato essere polietilene tereftalato (PET), il materiale di cui sono fatte le bottiglie stesse.

Secondo l’International Bottled Water Association, non ci sono metodi standard per la misurazione delle nanoplastiche e, quindi, non un risultato univoco. Così come è stato evidenziato che, anche in relazione all'impatto sulla salute, le opinioni scientifiche sono diverse.