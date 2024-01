Muore a 78 anni la leggenda del calcio tedesco Franz Beckenbauer

Di Euronews

Considerato uno dei difensori più forti di sempre, ha capitanato la Germania Ovest alla Coppa del Mondo nel 1974. È stato l'unico difensore a vincere due Palloni d'oro

La leggenda del calcio tedesco Franz Beckenbauer si è spenta all'età di 78 anni. Soprannominato "Der Kaiser" (l'imperatore) e considerato uno dei difensori più forti di sempre, Beckenbauer è un'icona internazionale del calcio e uno dei personaggi più amati della Germania.

Diventato celebre per la sua illustre carriera al Bayern Monaco, con cui ha fatto tripletta di coppe europee, ha sollevato il trofeo della Coppa del Mondo con la Germania Ovest sia come giocatore nel 1974 che come allenatore nel 1990 ed è stato l'unico difensore a vincere due Palloni d'oro.

La sua morte è stata annunciata prima da una dichiarazione della sua famiglia all'agenzia di stampa tedesca Dpa e poi confermata dalla federazione calcistica tedesca.

"È con profonda tristezza che annunciamo che mio marito e nostro padre, Franz Beckenbauer, si è spento serenamente nel sonno ieri, domenica, circondato dalla sua famiglia", ha dichiarato la famiglia nel comunicato. "Chiediamo di poter elaborare il lutto in pace e di essere risparmiati da qualsiasi domanda".

La famiglia non ha fornito la causa del decesso, ma è noto che l'ex fuoriclasse del Bayern Monaco negli ultimi anni aveva avuto diversi problemi di salute.

La storia del calcio tedesco

Beckenbauer è stato una delle figure centrali del calcio tedesco. Da giocatore, ha reimmaginato il ruolo del difensore e ha capitanato la Germania Ovest al titolo della Coppa del Mondo nel 1974, dopo la sconfitta con l'Inghilterra nella finale del 1966. Era invece l'allenatore quando la Germania Ovest vinse nuovamente il torneo nel 1990, un momento simbolico per un Paese in piena fase di riunificazione, a pochi mesi dalla caduta del Muro di Berlino.

"Il 'Kaiser' è stato uno dei migliori giocatori che il nostro sport abbia mai visto", ha dichiarato il presidente della federazione calcistica tedesca Bernd Neuendorf. "Con la sua leggerezza, la sua eleganza e la sua visione, ha stabilito degli standard in campo. Franz Beckenbauer lascia una grande eredità per la federazione e per il calcio in generale".

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha scritto sui social media che Beckenbauer "ha ispirato generazioni di entusiasmo per il calcio tedesco. Ci mancherà".

Le accuse di corruzione per i Mondiali del 2006

Beckenbauer è stato anche determinante nel portare in Germania i Mondiali di calcio del 2006, anche se la sua impresa è stata in seguito macchiata dalle accuse di essere riuscito ad aggiudicarsi i diritti di ospitalità solo con l'aiuto di tangenti. Lui ha sempre negato le accuse.

"Non volevamo corrompere nessuno e non abbiamo corrotto nessuno", ha scritto Beckenbauer, a capo del comitato organizzatore della Coppa del Mondo, nella sua ultima rubrica per il quotidiano Bild nel 2016.

Quell'anno Beckenbauer e altri tre membri del comitato furono formalmente sospettati di frode dai procuratori svizzeri. Alla fine il caso si è concluso senza una sentenza quando i termini di prescrizione sono scaduti nel 2020, tra i ritardi del sistema giudiziario causati dalla pandemia di Coronavirus.

Nel 2014 Beckenbauer è stato brevemente sospeso dal comitato etico della Fifa da tutte le attività legate al calcio per non aver collaborato con l'indagine del procuratore Michael Garcia sulla presunta corruzione nelle votazioni per i Mondiali 2018 e 2022. La sospensione è stata poi revocata durante la Coppa del Mondo 2014 in Brasile quando ha accettato di collaborare.

Le accuse hanno danneggiato per la prima volta la posizione di Beckenbauer nella percezione pubblica. Fino ad allora, Beckenbauer era stato apparentemente incapace di dire o fare qualcosa di sbagliato. I tedeschi semplicemente lo amavano.

Nato per vincere

Figlio di un funzionario postale del quartiere operaio di Monaco di Baviera, Giesing, Beckenbauer è nato l'11 settembre 1945, pochi mesi dopo la resa della Germania nella Seconda Guerra Mondiale. Ha iniziato a studiare per diventare venditore di assicurazioni, ma poi ha firmato il suo primo contratto da professionista con il Bayern Monaco all'età di 18 anni.

"Non si nasce a Giesing per diventare una star mondiale. Il calcio per me è stato una liberazione. Guardando indietro, posso dire che tutto è andato secondo come avevo immaginato la mia vita. Ho avuto una vita perfetta", ha dichiarato Beckenbauer al quotidiano Sueddeutsche nel 2010.

Beckenbauer ha personalizzato la posizione di "libero", il difensore che spesso si muoveva in avanti per minacciare la porta avversaria, un ruolo oggi praticamente scomparso e raramente visto prima dei suoi giorni.

Giocatore elegante, fresco e lungimirante, Beckenbauer definì come capitano la squadra del Bayern Monaco, che vinse tre titoli consecutivi di Coppa Uefa dal 1974 al 1976.

Fedele alla sua squadra fino al 1977, ha concluso la sua carriera con un periodo nei New York Cosmos. Si è ritirato dal calcio nel 1984.