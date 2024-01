Epifania: in migliaia seguono la sfilata dei Re Magi a Madrid

Di Euronews

Serata di celebrazioni nella capitale spagnola per la tradizionale sfilata dei Re Magi. Migliaia di adulti e bambini sono scesi in strada per seguire la parata con enormi e colorati carri

PUBBLICITÀ

Migliaia di persone sono scese in strada a Madrid la sera di veenrd' 5 gennaio per assistere alla spettacolare parata annuale che celebra la sfilata dei Re Magi. Accompagnati da grandiosi carri e pupazzi in uno spettacolo visivo, che ha affascinato grandi e piccini, i Magi sono stati celebrati con il tradizionale lancio di dolciumi.

La tradizione dell'Epifania in Spagna

La festa dell'Epifania, una festa cristiana, celebra la visita dei Re Magi a Gesù Bambino, al quale portarono doni d'oro, incenso e mirra. Tradizionalmente in Spagna, il 6 gennaio i bambini si svegliano molto presto per andare sotto l'albero di Natale e aprire i regali che i Re Magi hanno lasciato per loro. In questo giorno, le famiglie si riuniscono per mangiare, scambiarsi i regali e giocare con i bambini.

I regali dei Re Magi nelle scarpe

Tra le curiose tradizioni che anche il controllo delle scarpe, dove di solito i Re Magi lasciano qualcosa. In cambio, le famiglie offrono dolci e acqua per i Re Magi e i loro cammelli, poiché li aspetta una lunga notte.

Le polemiche per i casi di 'black face' dei Re Magi

Pochi giorni prima delle celebrazioni è scoppiata la bufera a Madrid e Siviglia per i travestimenti dei Re Magi. Il consiglio comunale di Madrid si è dovuto scusare e difendere dalle accuse di razzismo dopo aver diffuso un messaggio destinato ai bambini in cui Baldassarre, una persona bianca col volto tinto di nero, annunciava con un accento arabo un messaggio per la celebrazione. A Siviglia la polemica è nata perché il Baldassarre è stato interpretato da un uomo di affari della città che ha indossato un abito a metà tra un torero e un re e aveva il volto truccato di nero.