Si intensificano le violenze in Cisgiordania dove Israele ha effettuato diversi raid causando la morte di svariate persone. Tel Aviv ha preso di mira i negozi di cambio valuta nella notte sequestrando circa due milioni in dollari. Bombe e morti nel sud e nel centro della Striscia di Gaza

Un palestinese è stato ucciso e 15 sono stati feriti in un raid dell'esercito israeliano nella città di Ramallah, nella Cisgiordania occupata. Anche a est di Hebron, nel sud della Cisgiordania, la Mezzaluna Rossa palestinese ha reso noto che tre palestinesi sono stati feriti mercoledì sera dai proiettili delle forze di occupazione israeliane durante gli scontri nella città di Bani Naim.

L'esercito israeliano ha inoltre condotto diversi raid militari notturni contro i negozi di cambio di valuta in Cisgiordania. La motivazione addotta è che sarebbero stati utilizzati dal movimento islamista palestinese per finanziare le proprie attività. In totale, le forze israeliane hanno “sequestrato circa 2,5 milioni di dollari” da tre uffici di cambio a Ramallah e da due altrove in Cisgiordania, riferisce Imran Khan di Al Jazeera da Ramallah.

I raid di stanotte in Cisgiordania sarebbero tra i più vasti dal 7 ottobre scorso. Finora sono avvenuti dieci raid nelle città di Ramallah, al-Bireh, Hebron, Halhul, Nablus, Jenin, Tulkarem e Gerico.

Sempre secondo l'emittente qatariota, sei palestinesi sono stati uccisi mercoledì dai cecchini israeliani nell'area al-Saftawi, nel nord di Gaza City. Più di sessanta persone risultano invece disperse dopo l'attacco israeliano di martedì a un edificio residenziale vicino all'Università di Al-Azhar, a Gaza City.

Intensi bombardamenti nel centro e nel sud della Striscia

Israele ha intensificato gli attacchi aerei nelle fasce centrali e meridionali della Striscia di Gaza. Il portavoce dell'esercito israeliano (Idf) Daniel Hagari ha dichiarato che sono stati inviati ulteriori rinforzi nel sud, alla periferia di Khan Younis. Qui e a Rafah si registrano intensi bombardamenti nelle ultime ore.

Da qualche giorno l'esercito israeliano ha dichiarato che sta espandendo le sue operazioni nella parte centrale del territorio, vicino ai campi profughi di al-Maghazi, al-Bureij e al-Nuseirat.

Inoltre, l'Idf ha dichiarato che per la terza notte consecutiva questi campi sono stati colpiti duramente, poiché l'esercito israeliano sta cercando di "eliminare" qualsiasi tipo di infrastruttura di Hamas nella parte centrale del territorio. Tel Aviv afferma anche di non aver interrotto le operazioni nella parte settentrionale di Gaza.

I combattimenti impediscono la distribuzione degli aiuti

L'ufficio per gli Affari umanitari delle Nazioni Unite (Ocha) ha avvertito che la portata e l'intensità delle operazioni di terra e dei combattimenti tra le forze israeliane e i gruppi armati palestinesi a Gaza stanno ostacolando la consegna degli aiuti, riporta il Guardian.

"Le operazioni umanitarie si trovano ad affrontare crescenti sfide operative a causa dell'intensificarsi delle ostilità, dell'insicurezza, delle strade bloccate, della scarsità di carburante e delle comunicazioni estremamente limitate", ha affermato l'Ocha in una nota esprimendo "la sua grave preoccupazione per il continuo bombardamento del centro di Gaza da parte delle forze israeliane".

Le ultime stime delle vittime

Secondo quanto riportato da Al Jazeera, sono 21.100 le persone uccise nella Striscia di Gaza, 55.243 i feriti e più di settemila i dispersi.

Nella Cisgiordania occupata sono invece 313 i morti e più di tremila i feriti. In Israele, i morti sono 1.139 deceduti nel corso dell'attacco di Hamas il 7 ottobre scorso, mentre i soldati israeliani uccisi dall'invasione di terra di Gaza del 31 ottobre sono 167, 898 i soldati feriti.