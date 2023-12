Ancora un'accusa di stupro per l'attore francese Gérard Depardieu

A presentare denuncia una giornalista e scrittrice spagnola, Ruth Baza, che ha accusato Depardieu di una violenza sessuale avvenuta quasi 30 anni fa a Parigi

Una giornalista e scrittrice spagnola, Ruth Baza, ha presentato una denuncia in Spagna contro l'attore francese Gérard Depardieu.

La donna sostiene che la star l'abbia violentata quasi 30 anni fa a Parigi.

Il 12 ottobre 1995, Ruth Baza aveva 23 anni e Gérard Depardieu 46: la giornalista si era recata a Parigi per intervistare l'attore francese per la rivista Cinemanía ed è stato durante questa intervista che ha dichiarato di essere stata violentata.

"Durante l'intervista ha cominciato a baciarmi"

"Quando abbiamo iniziato l'intervista, eravamo entrambi in piedi e, non so come, all'improvviso mi ha preso in braccio. Ha iniziato a baciarmi su tutto il viso. Mi ha baciato sulla bocca e io non riuscivo a muovermi", ha raccontato la giornalista. "Mi ha toccato il corpo e l'inguine, non potevo muovermi. Non riuscivo a fare niente e lui mi baciava, mi baciava", ha ripetuto la donna, affermando di essere rimasta "pietrificata".

I fatti sono prescritti ma...

Da un punto di vista legale, la denuncia ha poche possibilità di successo visto che i fatti sono prescritti in Francia. Ruth Baza spiega tuttavia di aver deciso di presentare la denuncia nella speranza che possa "aiutare altre persone" a fare lo stesso.

Icona nazionale francese al pari di Alain Delon e Brigitte Bardot, Gérard Depardieu sembra godere da tempo di una certa indulgenza. Questo è stato vero anche dopo l'accusa di stupro nel 2020, in seguito alla denuncia di un'attrice ventenne, Charlotte Arnould, che lui ha negato.

I media e il caso Depardieu

All'inizio di dicembre, la messa in onda di un servizio del programma televisivo "Complément d'enquête" su France 2 ha provocato un'onda d'urto nei media.

Il servizio mostrava la star del cinema francese fare una serie di commenti misogini e offensivi nei confronti delle donne, non risparmiando nemmeno una bambina.

Allo stesso tempo, l'attrice Hélène Darras ha presentato una seconda denuncia di violenza sessuale, relativa a fatti avvenuti sul set di un film nel 2007, per la quale pare sia scattata la prescrizione. L'attore nega anche queste accuse.

Lo scorso ottobre Depardieu aveva negato ogni addebito in una lettera aperta pubblicata su Le Figaro.