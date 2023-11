Appoggiati da Amnesty international, i familiari delle vittime e i sopravvissuti ai tre decenni di violenza hanno fatto ricorso contro la nuova legge. Critiche anche dai partiti nordirlandesi, dal governo irlandese e dal Consiglio d'Europa

Le vittime dei tre decenni di violenza che hanno segnato la storia nordirlandese, noti come i Troubles, hanno avviato una battaglia legale a colpi di ricorsi a Belfast contro una controversa legge varata dal governo britannico che concede l'amnistia ai combattenti coinvolti nel conflitto.

La legge, proposta nel maggio 2022 dal governo conservatore di Boris Johnson e approvata dal Parlamento di Westminster lo scorso settembre, prevede la creazione di una "Commissione per la verità e il recupero" e l'immunità per i militari e paramilitari che decidano di collaborare con le autorità. Limiterà inoltre le indagini sui crimini dell'epoca.

Durante il conflitto, che ha visto contrapposti dagli anni '60 fino al 1998 lealisti - favorevoli al dominio della monarchia britannica sull'Irlanda del Nord e per lo più protestanti - e repubblicani, in maggioranza cattolici, sono state uccise più di 3.500 persone. Circa 1.2000 morti sono ancora oggetto di indagine e secondo Londra la legge consentirebbe di chiudere centinaia di questi casi irrisolti.

La legge è stata aspramente criticata non solo da vittime e familiari delle vittime di quel periodo, ma anche da tutti i partiti politici dell'Irlanda del Nord, dal governo irlandese e da diverse organizzazioni per i diritti umani.

"Il governo britannico ha approvato una legge che calpesta i nostri diritti, i diritti di tutte le vittime", ha protestato John McEvoy, sopravvissuto a una sparatoria in un bar nel 1992.

"La mia famiglia è distrutta. Non si supera mai la perdita... Non supererò mai la perdita di mio marito, la sua famiglia non supererà mai la sua perdita. Non si supera, non passa, ci si convive mattina, pomeriggio e sera. È sempre con te", ha detto alla corte martedì Martina Dillon, che ha dichiarato che lotterà "finché non otterremo verità e giustizia".

La morte di suo marito Seamus, ucciso nel 1997, è ancora sotto inchiesta. Secondo Amnesty international, le circostanze della sua morte suggeriscono una collusione tra i paramilitari lealisti e lo Stato britannico.

"Abbiamo ripetutamente avvertito il governo britannico durante l'esame di questa legge che se fosse stata approvata l'avremmo impugnata nei tribunali", ha dichiarato martedì Grainne Teggart, vicedirettrice di Amnesty international in Irlanda del Nord.

L'organizzazione per i diritti umani sostiene le vittime del conflitto di fronte a questa legislazione che, secondo Teggart, "dà la priorità" ai diritti degli autori della violenza "a scapito delle vittime".

A giugno, anche il Consiglio d'Europa ha criticato la legge britannica, esprimendo dubbi sulla sua compatibilità con la Convenzione europea dei diritti umani, di cui il Regno Unito è firmatario.

D'altra parte, la legge è sempre stata accolta con favore dalle associazioni dei veterani, che ritengono che alcuni soldati siano stati perseguiti ingiustamente.