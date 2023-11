Dopo sei settimane di guerra il governo israeliano e il gruppo armato palestinese hanno raggiunto un accordo per una pausa umanitaria: nei prossimi giorni saranno liberati 50 ostaggi rapiti il 7 ottobre, in cambio di 150 prigionieri palestinesi e di quattro giorni di stop ai combattimenti

PUBBLICITÀ

Al 47esimo giorno di combattimentiIsraele e Hamas hanno raggiunto l'accordo per il cessate il fuoco. In una nota del ministero degli Esteri il Qatar ha annunciato un accordo tra Israele e Hamas, che prevede la pausa di quattro giorni nei combattimenti e il rilascio di 50 ostaggidi Hamas, tra donne e bambini. "L'orario di inizio della pausa sarà annunciato entro le prossime 24 ore; durerà quattro giorni e sarà soggetta a proroga", ha affermato Doha in un comunicato citato dai media internazionali. Si dovranno aspettare 24 ore prima che venga attuata la tregua, per dare ai cittadini israeliani la possibilità di chiedere alla Corte Suprema di bloccare il rilascio dei prigionieri palestinesi, secondo quanto riferito dai media israeliani.

Gli ostaggi, detenuti nella Striscia di Gaza, saranno rilasciati a gruppi di 12-13 persone saranno al giorno, a partire dalle prossime 24 ore. Il primo scambio di prigionieri è previsto per giovedì. L'eventuale rilascio di altri dieci ostaggi comporterà un giorno di pausa in più. In cambio, il governo israeliano si è impegnato a rilasciare un certo numero tra donne e bambini palestinesi detenuti nelle carceri israeliane.

Israele ha fornito alcuni dettagli sui prigionieri palestinesi. L'elenco, pubblicato sul Ministero della Giustizia, sembra includere 300 prigionieri, ovvero il doppio delle 150 donne e bambini incarcerati che Israele ha inizialmente accettato di liberare, durante la pausa di quattro giorni.

Israele ha accettato di interrompere le sortite aeree nel sud della Striscia di Gaza e le limiterà a sei ore al giorno nel nord, secondo il resoconto di Hamas dell'accordo, che dice anche che le forze israeliane non sposteranno veicoli militari a Gaza durante il cessate il fuoco.

Il Qatar aggiunge che il cessate il fuoco "permetterà l'ingresso di un numero maggiore di convogli umanitari e aiuti, compreso il carburante destinato ai bisogni umanitari". L'accordo è stato raggiunto grazie alla mediazione di Egitto, Stati Uniti e Qatar.

"Accolgo con favore l'accordo volto a garantire il rilascio degli ostaggi presi dal gruppo terroristico Hamas durante il suo brutale attacco contro Israele il 7 ottobre", scrive il presidente degli Usa, Joe Biden, che ha ringraziato lo sceicco Tamim bin Hamad al-Thani del Qatar e il presidente Abdel-Fattah al-Sisi dell'Egitto per la loro collaborazione.

Anche la Russia vede con favore l'accordo, ha detto all'agenzia Tass la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova.

La pressione della comunità internazionale

Se il cessate il fuoco è stato concordato è anche grazie alla forte pressione internazionale che ha convinto Tel-Aviv al dialogo. Un ruolo importante lo hanno giocato i familiari degli ostaggi, che hanno messo in piedi una campagna di alto profilo, "riportateli a casa", per la liberazione dei parenti, e hanno incontrato i membri del gabinetto di guerra israeliano la sera del 20 novembre scorso.

Fumo dopo un attacco aereo israeliano nella Striscia di Gaza, visto dal sud di Israele, mercoledì 22 novembre 2023, ore 6:45 (GMT). Leo Correa/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Dall'altro lato, la situazione umanitaria sempre più disperata a Gaza ha portato a diverse critiche da parte della comunità internazionale, che ha sollevato dubbi rispetto alla pesante offensiva militare israeliana. I continui bombardamenti, seguiti dall’operazione di terra hanno causato decine di migliaia di feriti, più di 13mila morti - di cui quasi due terzi donne e bambini - e una crisi civile: cibo, acqua, carburante e medicinali scarseggiano disperatamente, 1,7 milioni di persone su 2,3 ​​milioni sono state sfollate e solo 10 ospedali su 36 sono funzionanti. In un sondaggio della Reuters, Il 68% dei cittadini statunitensi la scorsa settimana ha dichiarato di sostenere un cessate il fuoco, chiedendosi se la risposta militare di Israele non fosse andata troppo oltre.

Si intensificano gli attacchi prima del cessate il fuoco

A Gaza gli attacchi israeliani, aerei e di terra, si sono intensificati nelle ultime ore prima del cessate il fuoco, secondo quanto riporta **il giornalista di Al Jazeera Tareq Abu Azzoum,**da Khan Younis. L'amministrazione dell'ospedale indonesiano di Gaza ha riferito di aver ricevuto un messaggio WhatsApp dalle forze israeliane che ordinavano l'evacuazione della struttura medica. La minaccia ha innescato “uno stato di panico” tra coloro che sono ancora all’interno dell’ospedale, nel timore che gli eventi si ripetano all’ospedale al Shifa.

Almeno 12 persone sono state uccise quando l'ospedale indonesiano è finito sotto il fuoco israeliano nei giorni scorsi. Lunedì sera, almeno 100 feriti e malati sono stati evacuati dalla struttura sanitaria – che ora è circondata da carri armati israeliani – al Nasser Medical Complex di Khan Younis.

Al Jazeera: I carri armati dell'esercito israeliano sono qui. Siamo di fronte a una morte imminente nella città di Gaza

Almeno nove palestinesi sono stati uccisi e diversi feriti dopo l'ultimo attacco israeliano al campo profughi di Nuseirat, nel centro di Gaza. Una fonte anonima ha anche detto al'agenzia Wafa che si teme che diverse persone siano morte anche in un altro attacco israeliano al campo profughi di Jabalia, nel nord est di Gaza.

Al momento non è possibile verificare le informazioni in maniera indipendente.

L'agenzia di stampa Wafa ha riferito che un drone israeliano ha colpito una casa uccidendo 5 palestinesi nel campo profughi a Tulkarem, in Cisgiordania. Secondo la stessa fonte, ci sono stati anche 3 feriti, di cui uno è stato arrestato dall'esercito.