Il giorno della verità per il maxi processo Rinascita-Scott

Attesa per oggi la sentenza di primo grado del processo seguito all’operazione che era scattata a dicembre 2019, coinvolgendo esponenti delle cosche di ‘ndrangheta

Sono passati quasi 4 anni da quando il 19 dicembre 2019 scattò la maxi operazione Rinascita Scott con centinaia di arresti e migliaia di uomini e donne delle forze dell’ordine impegnati nell'indagine anti ‘ndrangheta della Dda di Catanzaro guidata dal procuratore Nicola Gratteri, attualmente a capo della Procura di Napoli.

Attesa per oggi la sentenza del processo a carico delle cosche del Vibonese: oltre 400 i capi d’accusa, tra cui, associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione, traffico di droga, abuso d’ufficio, usura, riciclaggio, ricettazione, detenzione illegale di armi ed esplosivo, traffico di influenze illecite, trasferimento fraudolento di valori e rivelazione e utilizzazione di segreto d’ufficio.

Nel processo sono imputate 338 persone, per 322 delle quali la pubblica accusa ha chiesto la condanna da un massimo di 30 anni ad un minimo di un anno, per un totale di 4.744 anni di reclusione. Per 13, invece, è stata chiesta l'assoluzione e per tre la nullità del decreto che ha disposto il giudizio. Pubblici ministeri del processo sono stati i sostituti procuratori della Dda di Catanzaro Antonio De Bernardo, Annamaria Frustaci, Andrea Mancuso e Andrea Buzzelli. Fino al giorno della requisitoria è stato applicato al processo anche l'ex procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, oggi procuratore di Napoli.

Tra gli imputati figurano l'ex parlamentare di Forza Italia ed avvocato Giancarlo Pittelli, per il quale é stata chiesta la condanna a 17 anni di reclusione, il tenente colonnello dei carabinieri Giorgio Naselli (otto anni), l'ex appartenente alla Guardia di finanza Michele Marinaro (17 anni), l'ex sindaco di Pizzo Calabro Gianluca Callipo (18 anni), l'ex assessore regionale della Calabria Luigi Incarnato (un anno e sei mesi) e l'ex consigliere regionale Pietro Giamborino (20 anni).

Il processo, iniziato il 13 gennaio del 2021, si é svolto nell'aula bunker appositamente realizzata a Lamezia Terme.