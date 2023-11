Le truppe ucraine hanno ottenuto un punto d'appoggio sulla riva orientale del fiume Dnipro, nella regione di Kherson. Un obiettivo strategico costato mesi di duri combattimenti, in grado di aprire una nuova via verso la Crimea per l'esercito di Kiev

Per la prima volta dall'occupazione russa della regione di Kherson, gli ucraini hanno ottenuto un punto d'appoggio strategico che potrebbe aprire la strada verso la Crimea. Mentre le forze ucraine difendono le posizioni lungo il fronte a nord, Kiev sostiene di aver fatto un passo avanti significativo nel sud, sul fronte orientale, sulle sponde del fiume Dnipro.

Le truppe russe hanno abbandonato la sponda occidentale del fiume un anno fa e hanno preso posizione sul lato orientale, da dove bombardano regolarmente le città e i villaggi di fronte.

Ora un alto funzionario afferma che le truppe vicino alla città di Kherson hanno stabilito un punto d'appoggio sulla sponda orientale del fiume Dnipro. Questo darebbe all'Ucraina una solida base da cui colpire più in profondità i russi nel territorio occupato. Tuttavia l'area è ancora sottoposta a frequenti attacchi aerei e di artiglieria da parte della Russia.

La notizia arriva pochi giorni dopo che Kherson ha celebrato il primo anniversario della liberazione dall'esercito russo lo scorso 11 novembre.

Andriy Yermak, capo dell'ufficio presidenziale, non ha fornito ulteriori dettagli, ma ha confermato lo sviluppo, che è stato ampiamente discusso nei forum militari nell'ultimo mese. "Contro ogni previsione, le forze di difesa ucraine hanno guadagnato un punto d'appoggio sulla riva sinistra del Dnipro", ha detto Yermak all'Istituto Hudson, un think tank di Washington, in un discorso tenuto lo scorso 13 novembre. La notizia arriva dopo mesi di rapporti contraddittori.

Dalla liberazione di Kherson il fiume è diventato una linea di demarcazione naturale lungo il fronte di battaglia nel sud, impedendo alle truppe ucraine di avanzare ulteriormente nella regione omonima e verso la Crimea, annessa alla Russia. La barriera costituita dal fiume ha anche permesso alla Russia di concentrare più truppe nella regione di Zaporizhzhia e nell'Ucraina orientale.

Una lenta riconquista

Dall'estate scorsa, le forze ucraine hanno attraversato il Dnipro in piccoli gruppi, per creare un punto d'appoggio vicino al ponte di Kherson e, di recente, hanno cercato di espandere la loro presenza nei villaggi vicini sulla riva orientale, tra cui Krynky.

Le immagini satellitari hanno mostrato l'avanzata delle forze nel villaggio in questione, a circa 35 chilometri a nord-est della città di Kherson.

Il governatore nominato da Mosca per la parte occupata dalla Russia della regione di Kherson, Vladimir Saldo, ha detto che le forze ucraine hanno perso fino a due battaglioni per attraversare il fiume e per cercare di mantenere la loro posizione sulla riva sinistra.

L'Ucraina ha perso il controllo di quasi tutta la regione di Kherson, compresa l'omonima città, ora libera, nel marzo 2022, subito dopo l'inizio dell'invasione su larga scala.

Le truppe russe sono avanzate dalla penisola di Crimea, che Mosca ha annesso illegalmente nel 2014, non incontrando quasi nessuna resistenza nonostante il confine ucraino dovesse essere pesantemente sorvegliato.

L'attraversamento del Dnipro potrebbe consentire all'Ucraina di aggirare la Russia senza dover sfondare la linea del fronte pesantemente minata e fortificata nella regione di Zaporizhzhia. Inoltre, fornirebbe la via terrestre più diretta per la Crimea, verso Armiansk, una delle due porte d'accesso alla penisola, che si trova a circa 80 chilometri a sud senza alcuna fortificazione significativa.