Aumentano con il passare dei giorni e delle ore i trasportatori ucraini bloccati mentre le compagnie di trasporto polacche hanno bloccato i valichi di tra i due paesi. Le code sono cresciute nel corso della settimana. Oltre 20.000 veicoli sono ora fermi su entrambi i lati" del confine, secondo il Ministero della Ricostruzione ucraino.

Dmytro un camionista ucraino: "Siamo qui da molto tempo e stiamo finendo l'acqua e il cibo. Andiamo al confine per chiedere ai polacchi cosa ne pensano. Forse pagano le tasse per noi, danno da mangiare alle nostre famiglie, forse hanno alcune informazioni."

"Possiamo mangiare quello che abbiamo portato da casa. Possiamo fare il tè o il caffè se qualcuno ha una bombola del gas. Altrimenti mangiamo cibo in scatola. Vedete, c'è un solo fossato e un campo, non ci sono servizi igienici. Che tipo di condizioni possiamo aspettarti?”, dice un altro camionista?

Alla base della protesta dei camionisti polacchi, c’è la presunta concorrenza sleale delle imprese del Paese vicino. Una concorrenza, si legge nei comunicati, che nasce dalla sospensione del sistema di autorizzazioni all’autotrasporto per le imprese ucraine, decida dall’Unione Europea dopo l’invasione russa. Una liberalizzazione che avrebbe causato un crollo delle tariffe di autotrasporto in Polonia.

Le richieste dei manifestanti

Le richieste dei manifestanti includono la reimposizione di restrizioni sul numero di camion immatricolati in Ucraina che entrano in Polonia e il divieto per le società di trasporto con capitale esterno all’Unione europea, tra gli altri, secondo la notifica.

“Le aziende di trasporto ucraine…entrano senza restrizioni e svolgono operazioni di trasporto che non hanno il diritto di eseguire”, ha affermato Jacek Sokol, co-organizzatore della protesta e vicecapo del Comitato per la protezione dei trasportatori e dei datori di lavoro dei trasporti.

Sokol ha sottolineato che le misure di protesta influenzerebbero il traffico in entrambe le direzioni agli incroci di Dorohusk e Hrebenne-Rawa Ruska, così come il traffico in uscita attraverso Korczowa.

Secondo Sokol, prima dell’invasione russa, alle compagnie di trasporto ucraine venivano concessi 160.000-180.000 permessi all’anno per spedizioni specifiche che richiedevano l’ingresso o il transito attraverso la Polonia, ma non per spedizioni all’interno del Paese.

Questo danneggia non solo l'economia ucraina e quella polacca, ma anche quella di "altri paesi" che devono trasportare merci. Kiev ha affermato di "rispettare il diritto di manifestare", pur dicendosi "pronta ad un dialogo costruttivo per risolvere la situazione".