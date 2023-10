Péter Szijjártó ha detto che è necessario adottare un approccio "pragmatico" e separare la politica dalla realtà "fisica"

Durante un vertice sulla sicurezza eurasiatica a Minsk, il ministro degli Esteri ungherese Péter Szijjártó ha dichiarato che il suo Paese continuerà a collaborare con la Russia su questioni energetiche, nonostante le mosse dell'Unione europea per porre fine alla sua dipendenza dal petrolio e dal gas russo.

Szijjártó ha motivato la scelta di Budapest dicendo che, per il bene del Paese, è necessario adottare un approccio "pragmatico" e separare la politica dalla realtà "fisica".

"Da dove acquisti energia non ha nulla a che fare con la politica e non è una dichiarazione politica. Questa è una questione di realtà fisica. E poiché l'obbligo e la responsabilità del governo ungherese è garantire la fornitura sicura di energia del Paese, e poiché questo è fisicamente escluso senza fonti russe, continueremo a collaborare in modo pragmatico con la Russia. Come molti altri fanno, ma non ne parlano", ha detto.

Il ministro ha poi osservato che per decenni la competitività dell'Europa si è basata su una combinazione di "tecnologie occidentali e combustibili fossili orientali economici e accessibili", ora in disuso.

L'Ungheria è ormai considerata il Paese più filo-russo del blocco europeo. Una posizione quasi ostentata pubblicamente dal primo ministro Viktor Orban, che in un recente vertice in Cina è stato visto avere colloqui amichevoli con il presidente russo Vladimir Putin.