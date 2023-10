Di Euronews

Martedì i risultati definitivi delle elezioni parlametari in Polonia. Secondo gli exit poll i partiti pro Unione europea uniti hanno i numeri per governare

La Polonia svolta verso la sinistra liberale. Secondo gli exit poll infatti i tre partiti d'opposizione uniti hanno ottenuto abbastanza voti per governare.

I leader di Terza via sostengono che il partito medierà la transizione politica. Questo è un giorno di grande cambiamento che sta avvenendo in Polonia", ha affermato Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. "Il nostro partito sarà l'ancora della democrazia", ha aggiunto Szymon Holownia.

Il mandato esplorativo

Il partito di governo Diritto e Giustizia ha ottenuto la maggioranza relativa e dovrebbe quindi ricevere mandato per formare un governo ma i partiti di opposizione hanno già chiesto al Presidente Andrzej Duda di saltare questa formalità: "Chiediamo a Duda di darci l'opportunità di formare un governo di opposizione, ma temo che non sarà facile", afferma Ryszerd Petru, leader di Modern. "Se il presidente si schiererà con Diritto e Giustizia renderà tutto molto complicato".

la Coalizione Civica di Donald Tusk, la Terza Via e la Nuova Sinistra, hanno corso separatamente ma con l'obiettivo comune di sconfiggere Diritto e Giustizia: "Sì, formeremo un governo di coalizione. È una grande notizia perché significa che possiamo iniziare a riparare tutto ciò che è stato distrutto negli ultimi otto anni: istruzione, assistenza sanitaria, questioni abitative e diritti umani", ha detto Agata Diduszko-Zyglewska di Nuova sinistra.

Una nuova era per la Polonia

Donald Tusk ha dichiarato che è l'inizio di una nuova era per il Paese e che intende ricucire lo strappo nelle relazioni con l'Unione europea che ha caratterizzato gli ultimi otto anni. "Creeremo, nel prossimo futuro, un nuovo governo, buono e democratico, insieme ai nostri partner. La Polonia ha vinto!", ha dichiarato Tusk.

Con un risultato peggiore del previsto gli elettori conservatori non hanno festeggiato, mentre gli attivisti liberali sono scesi per strada a Varsavia: "Otto anni di distruzione del nostro Paese, di distruzione dello Stato di diritto e di allontanamento dall'Unione Europea stanno per finire. Credo che stiano iniziando tempi migliori. Abbiamo aspettative molto concrete per l'opposizione", ha affermato Bogumil Kolmasiak, attivista di Azione democratica.

I risultati definitivi

Sebbene gli exit poll indichino che l'opposizione sarà in grado di formare il futuro governo della Polonia, i cittadini polacchi dovranno attendere fino a martedì per lo spoglio di tutti i loro voti.

L'affluenza è stat superiore alle precedenti tornate elettorali, raggiungendo il 72,9 per cento. Per il momento gli exit poll hanno rilevato i seguenti risultati: Il partito Diritto e giustizia (PiS) primo partito con il 36,8% (200 seggi), al secondo posto si è classificata la Coalizione Civica (in polacco: Platforma Obywatelska, PO), che ha ottenuto il 31,6% (163 seggi). Al terzo posto - col 13,0,% - si attesterebbe alleanza di centro-destra Terza Via, potenziale alleata di Tusk. Quarta, con l'8,6%, sarebbe l'alleanza social-democratica Nuova Sinistra anch'essa possibile sostenitrice dell'ex-presidente Ue.