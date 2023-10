Il primo ministro ha giustificato la decisione (impopolare) spiegando che i costi erano più che raddoppiati dall'avvio del progetto

PUBBLICITÀ

Mercoledì il primo ministro britannico Rishi Sunak ha annunciato l'abbandono dell'ambizioso progetto infrastrutturale che avrebbe portato alla realizzazione di un collegamento ferroviario ad alta velocità tra Londra e Manchester, passando per Birmingham.

Presentato come una parte fondamentale dei piani del governo per uniformare il Paese, ridistribuendo posti di lavoro e investimenti dal ricco sud dell'Inghilterra al più povero nord, i costi del progetto Hs2 sarebbero andati fuori controllo, spingendo il pm a rinunciarci.

"Al suo posto reinvestiremo ogni centesimo, 36 miliardi di sterline (41 miliardi di euro), in centinaia di nuovi progetti di trasporto", ha promesso Sunak durante il suo discorso alla conferenza annuale del Partito conservatore a Manchester. "Ciò di cui abbiamo veramente bisogno è di migliori collegamenti di trasporto nel nord" e questa "sarà la nostra priorità", ha aggiunto.

In particolare, Sunak vuole concentrare le risorse su un progetto ferroviario già in cantiere per migliorare i collegamenti tra i principali centro economici del nord, che ridurrà i tempi di percorrenza tra Manchester, Bradford, Sheffield e Hull su linee elettrificate.

L'infelice progetto

Nel giustificare la sua decisione, il primo ministro ha affermato che "l'Hs2 è l'ultimo esempio del vecchio consenso" e "il risultato è un progetto che ha più che raddoppiato i costi e ha subito ripetuti ritardi".

Nel 2011, il costo stimato del progetto era di 33 miliardi, ma secondo alcune stime è salito a più di 100 miliardi.

La ferrovia avrebbe dovuto ridurre i tempi di percorrenza e aumentare la capacità di trasporto tra Londra, Birmingham, nell'Inghilterra centrale, e le città settentrionali di Manchester e Leeds, grazie a treni all'avanguardia da 250 miglia orarie (400 km/h).

La tratta Manchester-Leeds era stata già eleminata dal governo conservatore nel 2021, dopo che la pandemia da Covid-19 aveva bloccato i viaggi in treno e comportato una forte riduzione dei passeggeri. Il numero di spostamenti si è ripreso, ma rimane all'80% circa dei livelli prepandemici.

Ora Sunak ha dichiarato che la linea terminerà direttamente a Birmingham. In questo modo si "libererebbero" 36 miliardi di sterline per nuovi progetti stradali e ferroviari nelle Midlands e nel nord.

Malumori condivisi

In una posizione già in bilico, con gli ultimi sondaggi che danno il Partito conservatore nettamente in svantaggio rispetto ai laburisti e le elezioni del 2024 che si avvicinano, Rishi Sunak sta cercando di vincere lo scetticismo degli elettori e dei suoi stessi compagni di partito.

Sunak ha detto di non aver paura di fare scelte difficili e di prendere decisioni importanti che, seppur impopolari, porteranno un "successo a lungo termine" piuttosto che "vantaggi a breve termine".

Il primo ministro ha riconosciuto che la gente si sente "esausta della politica". "Il nostro sistema politico è troppo concentrato sul vantaggio a breve termine, non sul successo a lungo termine. I politici passano più tempo a fare campagne elettorali per il cambiamento che a realizzarlo davvero", ha detto.

Io non farò così. La nostra missione è cambiare radicalmente il nostro Paese Rishi Sunak Primo ministro britannico

Ma il dietrofront sul progetto Hs2 non è stato accolto con favore. I rappresentanti eletti nel nord dell'Inghilterra accusano il governo di aver rinnegato le promesse fatte alle regioni economicamente più svantaggiate.

Sono molti i conservatori a pensare che la decisione sia stata una mossa sbagliata e che farlo durante la conferenza di Manchester sia stato ancor più disastroso.