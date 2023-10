Di Euronews

I dati dell'ufficio di statisca europeo indicano il livello più basso dal 1998

Cala la disoccupazione nella zona euro. Ad agosto il tasso di disoccupazione della zona euro è sceso al 6,4%, dal 6,5% di luglio. Nell'Ue si è portata al 5,9%, dal 6,0% del mese precedente, a rilevarlo Eurostat. In Italia è stimata in calo al 7,3%, dal 7,5% di luglio.

Tra i Paesi di cui viene fornito il dato, i valori più alti sono in Spagna (11,5%), e i più bassi in Cechia (2,5%). Cala al 13,8% (dal 13,9%) la disoccupazione giovanile nell'eurozona, mentre resta stabile nell'Ue al 14%. In Italia scende al 22% dal 22,1% di luglio.