Di Euronews Digital Agenzie: Ansa

Uno uomo di 32 anni ha ucciso una donna, la figlia 14enne ed un insegnante: ancora sconosciuto il movente, al vaglio degli inquirenti

PUBBLICITÀ

A Rotterdam, Paesi Bassi, due sparatorie - la prima in un'abitazione privata e la seconda in un ospedale universitario - sono state messe in atto da un uomo di 32 anni che ha ucciso almeno tre persone: una donna di 39 anni, la figlia 14enne ed un docente.

Decine di persone sono fuggite terrorizzate dall'ospedale universitario Erasmus, dopo che è stato aperto il fuoco contro altre persone all'interno.

Questa sparatoria ha provocato almeno due morti e un ferito grave: la Polizia ha arrestato l'uomo, uno studente dell'Università Erasmus, che ha anche sparato contro un edificio residenziale.

Movente ancora ignoto

Ancora sconosciuto il movente che avrebbe spinto il 32enne a sparare ed appiccare il fuoco in entrambi i luoghi.

La vittima 39enne e la figlia di 14 anni erano vicine di casa del killer, che è risultato essere armato di pistola ed in divisa militare.

Il soggetto in questione era già noto alle autorità per una precedente condanna per crudeltà sugli animali.

Il racconto

"Ho sentito spari e urla, siamo scappati verso l'uscita, lasciando tutti gli effetti personali - ha raccontato Beniamino Vincenzoni, medico 24enne italiano residente in Olanda, che lavora proprio nell'ospedale teatro di una sparatoria - l'uomo è entrato in una delle aule e ha aperto il fuoco contro un docente, che aveva anche chiamato per nome prima di sparargli".

Le immagini irradiate dalle tv hanno mostrato numerose persone che uscivano di corsa dall'ospedale, mentre la Polizia in giubbotto antiproiettile entrava nella struttura ed elicotteri delle forze dell'ordine sorvolavano la scena.

I precedenti olandesi

Rotterdam non è nuova a episodi di tal genere, solitamente attribuiti a regolamenti di conti tra bande di narcotrafficanti rivali.

Nel 2019, tre persone furono uccise a colpi di arma da fuoco su un tram ad Utrecht, mentre nel 2011 l'intero Paese fu sconvolto dal 24enne Tristan van der Vlis, che uccise sei persone e ne ferì altre 10 in un centro commerciale.