44° viaggio apostolico per Papa Francesco. Un'agenda fitta di appuntamenti per il Pontefice: incontro interreligioso con i Vescovi di 30 Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente, omaggio al Memoriale dei migranti morti in mare, un colloquio con Macron e la Messa allo stadio Vélodrome

Marsiglia attende Papa Francesco.

La città francese ospita un Pontefice per la prima volta in cinque secoli.

E, dal passaggio al Parlamento europeo di Strasburgo nel 2014, sono trascorsi oltre nove anni dall'ultima visita del Santo Padre in Francia.

Nel suo 44° viaggio apostolico,Papa Bergoglio ha un programma molto fitto: venerdì la preghiera nella Basilica di Notre-Dame-de-la-Garde, sabato la Messa allo stadio Vélodrome e un incontro con il presidente francese Emmanuel Macron.

Marsiglia, la Basilica di Notre-Dame-de-la-Garde. Screenshot FP Video

Il Papa parlerà di immigrazione con i Vescovi di 30 Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente, proprio in una città multietnica come Marsiglia.

Il sindaco di Marsiglia mette in guardia da politiche populiste anti-immigrazione.

"Viviamo attualmente in tempi in cui le persone si guardano dentro", commenta il sindaco Benoit Payan.

"Viviamo in un romanzo, un romanzo noir, dove il ritorno identitario è la norma, dove le persone vogliono chiudersi in se stesse, hanno paura. Il Papa propone di aprirci e di tendere una mano verso i più deboli. Il Papa ci propone una strada, come fanno altri del resto: che siano credenti o no, che siano musulmani, ebrei, atei o cattolici".

"Il Papa ci propone una strada", dice il sindaco di Marsiglia. Screenshot AFP Video

Le parole di Papa Francesco a favore dell'accoglienza dei migranti da parte dei Paesi europei si scontrano con i fatti di molti governi europei in Europa: lo stesso governo francese ha detto "No" all'accoglienza ai migranti economici, non perseguitati - parole del ministro dell'Interno, Gérald Darmanin - arrivati la scorsa settimana, a migliaia, a Lampedusa.

"Certamente la visita del Santo Padre, ma anche il suo incontro con il presidente francese, lanceranno un messaggio all'Unione europea, affinché trovi un modo per affrontare e risolvere questi problemi", dichiara Ignatius Youssef III Younan, Patriarca della Chiesa siro-cattolica di Antiochia.

"La visita del Santo Padre è molto importante". Screenshot AFP Video

Omaggio ai migranti morti in mare

Uno dei momenti salienti della visita del Pontefice sarà la preghiera interreligiosa di venerdì presso il Memoriale ai caduti in mare, a pochi metri dalla Basilica i Notre-Dame-de-la-Garde.

Il Papa onorerà i 28.000 migranti morti, dal 2014, nel Mediterraneo nel tentativo di raggiungere l'Europa.

Con il sogno di una vita migliore.