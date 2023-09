Non regge il nuovo cessate il fuoco a Ein el-Hilweh, il più grande campo profughi palestinese in Libano - Diritti d'autore MAHMOUD ZAYYAT/AFP or licensors

Di Euronews

Non regge neanche il nuovo cessate il fuoco. Ancora scontri a Ein-el-Hilweh, il più grande campo profughi palestinese in Libano. Le tensioni dall'uccisione, a luglio, di un alto ufficiale di al-Fatah. Gli esperti: "Niente pace finché i responsabili non saranno arrestati"