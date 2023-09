Lula-Putin: operazione seduzione in vista del G20 a Brasilia

Di Euronews

Lula dopo il forfait di Putin al G20 di Nuova Delhi: "Rivedremo la nostra posizione sulla Corte penale internazionale, che ha ordinato il suo arresto". Il presidente brasiliano: "Speriamo che al vertice di Brasilia venga"

Rivedere la posizione del suo paese sulla Corte Penale Internazionale, che a marzo ha ordinato l'arresto di Putin per crimini legati all'invasione dell'Ucraina, in vista del G20 del prossimo anno.

Ancora fresca la memoria dell'assenza del presidente russo a Nuova Delhi, il suo omologo brasiliano Lula spiana la strada a una partecipazione di Putin al summit di Brasilia del 2024.

"Non so se in Brasile verrebbe arrestato - ha detto Lula -. La decisione compete alla giustizia, non al governo". A indurre il pronunciamento di Lula, il forfait di Putin al G20 da poco concluso in India. Tra le assenze pesanti, anche quella del presidente cinese Xi Jinping. "Non so perché non siano venuti - il commento del presidente brasiliano -. Al vertice di Brasilia del prossimo anno, noi li inviteremo. Speriamo che parteciperanno e speriamo che non ci saranno più queste tensioni".

Dall'emissione del mandato d'arresto internazionale a suo carico, Putin ha disertato diversi incontri internazionali, tra cui il recente incontro dei BRICS, il gruppo di paesi che insieme a Brasile e Russia, comprende anche India, Cina e Sudafrica.