Neymar batte il record di gol nella Nazionale brasiliana, finora detenuto da Pelé: "Oggi ho scritto la storia". Decisiva la marcatura nell'incontro di qualificazione ai Mondiali, vinto dai carioca contro la Bolivia per 5-1

Neymar meglio di Pelé, almeno nei numeri. Il centravanti brasiliano ha migliorato il record di marcature in nazionale, finora detenuto dalla leggenda e tre volte campione del mondo. Ad omaggiarlo il presidente della Federcalcio brasiliana, che gli ha consegnato una targa

"Non è perché ho superato Pelé che sono migliore di lui - ha commentato Neymar -. Ho sempre voluto iscrivere il mio nome nella storia del calcio e della nazionale brasiliana e oggi l'ho fatto".

Il gol del sorpasso è arrivato al 61° minuto dell'incontro di qualificazioni ai Mondiali, vinto dal Brasile contro la Bolivia per 5-1. I pugni in aria come faceva Pelé, l'esultanza con cui Neymar ha celebrato la marcatura che gli è valsa il record.