Gli incendi continuano a causare la morte di milioni di animali in tutto il mondo, sovente snobbati dagli organi di stampa

A causa degli incendi che stanno da tempo affliggendo l’Europa meridionale, al di là della tragica perdita di vite umane c’è un altro numero di vittime, molto più grande, ma difficilmente coperto dai media: la morte di animali selvatici e domestici.

Un gruppo di animali casalinghi in una strada nel comune di Ano Liosia, a nord-ovest di Atene, è stato salvato dai volontari.

Ci sono cani, gatti e persino tartarughe: molti, purtroppo, sono rimasti indietro, mentre i loro proprietari venivano evacuati o fuggivano in tutta fretta dalle fiamme.

La maggior parte sarebbe morta senza l’intervento umano.

In alcune località, come Tenerife, sono stati creati rifugi per i "quattro zampe" colpiti dalle evacuazioni.

Proprietari e animali domestici condividono uno spazio appositamente adattato alle loro esigenze.

"I cani sono un po' stressati - dice un proprietario - non sono nel loro ambiente naturale, si agitano un po' quando vedono un cane sconosciuto ma stanno bene".

"Qui non gli manca nulla e meno male - gli fa eco una ragazza - perché siamo usciti di casa con quel poco che avevamo".

Tuttavia, per il migliore amico dell’uomo essere legato tutto il giorno può essere estenuante: i volontari lo sanno bene ed aiutano come possono.

"Quando i proprietari di cani hanno bisogno di uscire - dice Andres Hernandez, volontario - di prendere una boccata d'aria e non sono qui, portiamo a spasso i cani, così non sono rinchiusi 24 ore al giorno".

Nella sfortuna, questi animali domestici sono stati fortunati: gli incendi causano la morte dimilioni di animali in tutto il mondo, alcuni dei quali appartenenti anche a specie in via di estinzione.