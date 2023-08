Francia, caldo record e il peggio deve anora venire

Un'ondata di calore senza precedenti sta attanagliando la Francia con temperature comprese tra i 35 e i 40 gradi. Nelle città turisti e abitanti cercano soluzioni per non soccombere e in 50 regioni è stata diramata un'allerta meteo. Le prossime ore saranno infatti ancora più problematiche

La morsa del caldo attanaglia la Francia. E' stata diramata in queste ore l'allerta meteo arancione che potrebbe tramutarsi in rossa visto che il peggio pare debba ancora venire. La giornata più critica dovrebbe essere infatti quella di martedì. Sono 50 i dipartimenti francesi flagellati da questa nuova ondata di caldo record, la più lunga di questa estate che sembra non finire mai. Negli ultimi giorni il termometro non è mai sceso sotto i 30 gradi centigradi con picchi tra 35 e 42 PUBBLICITÀ Lione, la città più calda Le temperature più sorprendenti sono state quelle registrate nella città di Lione. Qui, abitanti e turisti sono stati sorpresi da una canicola decisamente superiore alle medie. In città è caccia a fontanelle e angoli freschi e ombreggiati e le persone tendono a rinchiudersi nelle proprie case e ad attendere gli orari meno critici per organizzare le attività esterne. Il record Ma se questo episodio prolungato risulta essere il più caldo dell'estate 2023, sembra che in almeno 4 regioni della Francia sia destinato a scattare il livello massimo di vigilanza: in particolare nella Drome, l'Ardèche, il Vaucluse e il Gard.