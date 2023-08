Nelle ultime settimane la Russia ha, tuttavia, intensificato i suoi sforzi per catturare la città di Kupiansk per la seconda volta

Le forze ucraine hanno condotto operazioni di controffensiva su almeno due settori del fronte il 14 agosto. Secondo quanto riferito, sono avanzate nell'area di confine della regione di Donetsk-Zaporizhia. Questo mentre le forze russe conducevano operazioni offensive a est vicino a Kupyansk.

L'Istituto per lo studio sulla guerra afferma che il filmato geolocalizzato pubblicato il 13 agosto indica che le forze di Mosca sono avanzate vicino a Orlianka (22 km a est di Kupyansk) e a Mykolaivka (24 km a est di Kupyansk).

Pochi giorni fa le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione obbligatoria per i residenti di Kupiansk e delle aree circostanti - la prima da mesi – dopo che la Russia ha intensificato i bombardamenti sulla regione nord-orientale di Kharkiv e dopo aver fatto sapere di aver catturato posizioni ucraine vicino alla città.

Kupyansk si trova vicino al confine russo. E’ caduta nelle mani delle forze di Mosca nella prima settimana dell'invasione nel febbraio dello scorso anno. E’ rimasta sotto il controllo russo per diversi mesi, prima che una rapida offensiva ucraina liberasse la città nel settembre dello scorso anno, insieme a una serie di altri insediamenti nella regione.

Nelle ultime settimane la Russia ha, tuttavia, intensificato i suoi sforzi per catturare la città per la seconda volta. L'ISW ha affermato in precedenza che le forze russe sembrano intensificare le operazioni offensive a nord-est di Kupyansk, probabilmente per allontanare le forze di Kiev dalle aree operativamente più significative del fronte.