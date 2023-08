Bahamontes, addio alla leggenda spagnola del ciclismo

Lutto nel mondo dello sport spagnolo. Il campione Federico Bahamontes si è spento all'età di 95 anni. Fu il primo spagnolo a vincere il tour de France

Il leggendario ciclista spagnolo Federico Bahamontes è scomparso all'età di 95 anni.

Conosciuto anche come 'L'aquila di Toledo' in virtù dei suoi numerosi trionfi in montagna, è diventato il primo spagnolo a vincere il Tour de France nel 1959.

Bahamontes è stato anche il primo ciclista a completare una tripla carriera vincendo la corona 'King of the Mountains' in tutti e tre i Grand Tours.

Nato a Toledo, ha conquistato 11 tappe del Grand Tour nel corso della sua illustre carriera.

La Vuelta 2023 renderà omaggio a Federico Martín Bahamontes nella tredicesima tappa del round spagnolo che partirà da Formigal e arriverà alla cima del Tourmalete conquistata dall' Aguila di Toledo in 4 occasioni.