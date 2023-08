I nuovi governanti sfidano l'ultimatum dell' Ecowas che li invita a ripristinare il precedente governo del deposto presidente Mohamed Bazoum

Il Sahel è nel caos ma stando al Dipartimento di Stato americano la diplomazia potrebbe ancora spegnere il colpo di stato in Niger. L'Occidente sta monitorando una situazione esplosiva anche se nella capitale Niamey non si registrano dispiegamenti eccezionali di forze. Certo i nuovi governanti sfidano l'ultimatum dell' Ecowas (Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale) che li invita a ripristinare il precedente governo del deposto presidente Mohamed Bazoum.

Divieto di volo

I ribelli che hanno preso il potere in Niger hanno imposto il divieto di volo nello spazio aereo nazionale e hanno accusato i Paesi vicini di preparare un'aggressione contro di loro, dopo la scadenza dell'ultimatum dell'Ecowas. Un intervento militare in Niger dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa occidentale per ripristinare il potere del presidente Mohamed Bazoum potrebbe essere "un disastro", ha avvertito lunedì a Bamako il capo della diplomazia maliana. Intanto il blocco regionale dell'Ecowas ha annunciato un vertice giovedì nella capitale nigeriana.

Una situazione ancora fluida?

"La finestra di opportunità è decisamente ancora aperta. È ancora possibile porre fine al colpo di stato in Niger attraverso la diplomazia", ha detto lunedì il portavoce del Dipartimento di Stato Usa Matthew Miller. "È ancora possibile. Riteniamo che la giunta dovrebbe dimettersi e consentire al presidente (Mohamed) Bazoum di riprendere le sue funzioni. Al Palazzo di vetro invece c'è molta apprensione, il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, è “preoccupato per la detenzione del presidente Bazoum e per il mancato ripristino dell'ordine costituzionale in Niger”. In una nota del portavoce, ribadisce "il suo pieno sostegno agli sforzi di mediazione in corso dell'Ecowas", e sottolinea "l'urgente necessità di garantire il lavoro umanitario".

Il golpe è stato condannato da tutti i partner occidentali del Niger e dalla maggior parte dei Paesi africani, ma l'esercito nigeriano ha ricevuto il sostegno delle loro controparti in Mali e Burkina Faso - anch'esse salite al potere attraverso i colpi di Stato nel 2020 e nel 2022 e che pure si sono confrontate con la violenza jihadista.