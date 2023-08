Svelato dove e quando si terrà la prossima Gmg. A Fatima la preghiera silenziosa del Papa per la pace, in serata a Lisbona la veglia con un milione e mezzo di giovani

Con la Santa messa di domenica, seguita alla veglia di sabato presieduta da Papa Francesco, che ha visto arrivare da tutto il mondo circa un milione e mezzo di giovani, si chiude la Gmg 2023 di Lisbona.

E di fronte ai giovani Francesco ha parlato di pace e amore: "Gli alpini che amano salire sulle montagne" dicono in un canto che "ciò che importa non è cadere ma non rimanere a terra. Chi rimane a terra è andato in pensione da questa vita, ha chiuso la speranza, le illusioni. Quando vediamo qualche amico nostro che è caduto dobbiamo aiutare a rialzarlo. È l'unica volta che possiamo guardare una persona dall'alto verso il basso", ha detto il Papa.

E anche ieri sera il Papa, come ha fatto spesso in questo viaggio in Portogallo, ha messo da parte il discorso che aveva preparato per parlare a braccio.

C'era anche il cardinale Matteo Zuppi, inviato di Francesco nella missione di pace per l'Ucraina (missione che presto lo vedrà anche a Pechino).

La visita a Fatima

La giornata di Papa Francesco era iniziata con una visita a Fatima, il santuario mariano del Portogallo. Qui, ai piedi della Madonna, ha portato la sua preghiera "silenziosa e di dolore "per la pace, come riferito dal portavoce Matteo Bruni che ha dipanato la matassa del piccolo giallo della mattinata. Il Papa, che aveva inserito la tappa a Fatima proprio per la sua preoccupazione per i conflitti in corso nel mondo, nel suo breve discorso non ha pronunciato la parola pace non ha fatto alcun riferimento all'Ucraina e la Russia. "Il Papa mi ha detto che ha pregato in silenzio e con dolore per la pace, sono parole sue", ha spiegato ai giornalisti.

Ma sono inevitabili le domande sulla salute, questa volta per la vista perché Francesco in questo suo viaggio in Portogallo ha deciso spesso di lasciare i fogli dei discorsi preparatiper parlare a braccio. "Non è un problema di vista", ha detto ancora Bruni. A fare riferimento a "non sforzare la vista" era stato lo stesso Pontefice ieri mattina. Ma il portavoce vaticano spiega che in quella occasione "c'era un problema di illuminazione che gli faceva riflesso sugli occhiali per cui era difficile riuscire a leggere".

Anche a Fatima il Papa ha messo da parte il testo del discorso e quello della preghiera che aveva preparato "non per un problema di vista, ma per una scelta pastorale nei confronti del popolo che si trovava di fronte". Al santuario di Fatima c'erano alcuni detenuti e molti malati e disabili, anche gravi.

Il Papa è tornato sulla pace nel primo pomeriggio di sabato con un tweet in cui ha rivolto una preghiera sempre alla Madonna di Fatima, che ha ribattezzato, per la sua premura, 'Nostra Signora della fretta', appresada ('va di fretta per stare vicino a tutti noi') : "Con cuore di figli ti consacriamo le nostre vite, ogni fibra del nostro essere, tutto quello che abbiamo e siamo, per sempre. Ti consacriamo la Chiesa e il mondo, specialmente i Paesi in guerra. Ottienici la pace. Tu, Vergine del cammino, apri strade dove sembra che non vi siano. Tu, che sciogli i nodi, allenta i grovigli dell'egoismo e i lacci del potere", ha pregato il Papa.

Di pace ha parlato, sempre da Lisbona, anche il cardinale presidente della Cei, Matteo Zuppi, inviato del Papa per la missione di pace e che sarà prossimamente a Pechino. Ha ricevuto a 'Casa Italia', il quartiere generale dei pellegrini italiani alla Gmg, i vescovi ucraini della Chiesa greco-cattolica Ivan Kulyk e Maksym Ryabukha e della Chiesa cattolica di rito latino Oleksandr Yazlovetskiy che accompagnano 500 ragazzi.

Dalla prima Gmg (a oggi) fino a quella di domani

Solo sabato sera è stata svelata dove e quando si terrà la prossima Gmg. Il Vaticano ha e stabilito che si terrà nel 2025 all’interno del Giubileo universale della Chiesa cattolica – l’anno santo che si celebra ogni 25 anni – e avrà lugo tra il 28 luglio e il 3 agosto.

In molti guardano già in quella direzione. Lì dove tutto è nato nel 1984 a opera di un visionario, San Giovanni Paolo II. A lui si deve inbfatti la Woodstock cattolica, lui che ebbe, nel corso del suo pontificato, un amore e un'attenzione particolare verso i giovani.

Il 20 dicembre del 1985 Papa Giovanni Paolo II annunciava l’istituzione della Giornata mondiale della gioventù con la Lettera apostolica “Dilecti Amici”.

"Se l’uomo è la fondamentale ed insieme quotidiana via della Chiesa allora si comprende bene perché la Chiesa attribuisca una speciale importanza al periodo della giovinezza come ad una tappa-chiave della vita di ogni uomo. Voi, giovani, incarnate appunto questa giovinezza: voi siete la giovinezza delle nazioni e delle società, la giovinezza di ogni famiglia e dell’intera umanità; voi siete anche la giovinezza della Chiesa".

Giovanni Paolo II l'ideatore

La prima Gmg della storia si tenne a Roma ma l’anno precedente, per volere dello stesso San Karol Wojtyla che nel giorno della Domenica delle palme 1984 celebrò il Giubileo dei giovani nell’ambito dell’ Anno Santo della redenzione 1983-1984: erano attesi 60mila pellegrini, ne arrivarono oltre 250mila.

Un’esperienza intensa che Wojtyla volle ripeter l’anno successivo, il 31 marzo 1985 (300mila presenze): venne così istituita una Gmg che si sarebbe dovuta celebrare ogni anno ma che per motivi organizzativi, col tempo, venne assume una cadenza biennale. Un evento che ogni anno vede aumentare il numero dei giovani che vi partecipano fino a oltre un milione di presenze a Lisbona in questi giorni.

Resta comunque la Gmg ogni anno a liovello diocesana, mentre i raduni internazionali globali sono ormai organizzati ogni 2-3 anni. La Gmg di Lisbona 2023 è stata la 38esima: con Francesco in Vaticano ci sono state la Gmg di Rio 2013 in Brasile, Cracovia 2016 in Polonia, Panarma 2019 e quest'ultima in Portogallo.