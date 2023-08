43 anni fa una bomba squarciava la stazione centrale di Bologna uccidendo 85 persone e ferendone 200. Oggi la commemorazione di uno degli episodi più bui nella storia d'Italia, tra il ricordo e il dolore dei parenti delle vittime. Molte le critiche al governo per le parole controverse della destra

Commozione e lacrime a Bologna, per il 43esimo anniversario del più grave attentato nella storia della Repubblica italiana, preda a più riprese del terrorismo estremista nei cosiddetti anni di piombo. Il 2 agosto 1980, alle 10.25, esplodeva, nella stazione di Bologna la bomba che spezzò le vite di 85 persone e ne ferì altre 200.

Il corteo per commemorare le vittime è partito questa mattina poco prima delle 9.00 da piazza Maggiore, per arrivare in piazzale delle Medaglie d'oro, antistante alla stazione, dove in molti hanno espresso la propria solidarietà alle famiglie delle vittime. Per un intero minuto la città è rimasta in silenzio nell'ora esatta in cui la bomba ha squarciato la stazione centrale di Bologna.

"La ricerca della verità completa è un dovere che non si estingue, a prescindere dal tempo trascorso. È in gioco la credibilità delle istituzioni democratiche" è stato il commento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Anniversario che ancora divide

Ma sono arrivati anche rabbia e sconcerto per le affermazioni di alcuni esponenti del governo che sminuirebbero la matrice neofascista dietro all'attentato, appurata da diverse sentenze e processi. Nel mirino ci sono anche le parole del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, grande assente della giornata: "Il 2 agosto 1980 - ricorda - il terrorismo ha sferrato all'Italia e al suo popolo uno dei suoi colpi più feroci". Nonostante vi siano state condanne definitive per i terroristi di estrema destra dei Nuclei armati rivoluzionari (Nar) - Francesca Mambro, Valerio Fioravanti e Luigi Ciavardini, tutti e tre a oggi liberi o quasi, nonostante le sentenze del '95 (e del 2007 nel caso di Ciavardini) li inquadrino come gli esecutori materiali della strage - Meloni ha scelto di non ricollegare in modo esplicito l'attentato al terrorismo nero.

“Questo anniversario è carico di speranza, grazie ai processi in corso a Cavallini e Bellini, condannati all’ergastolo in primo grado. Ma anche di inquietudine, per il clima politico e culturale”. Per chi è coinvolto nella ricerca della verità si respira un clima turbolento, pieno di incertezza, che è possibile ritrovare nelle parole di Paolo Bolognesi, presidente dell’associazione dei parenti delle vittime della strage che ha parlato questa mattina in Comune, a Bologna. "Il ministro Nordio, dicendo cose false in parlamento, ha cercato di salvare il terrorista Cavallini da una situazione messa male" ha accusato, riferendosi alla controversa norma sui giudici popolari over 65 in Corte d'assise promossa proprio dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio. In funzione di questa legge Cavallini, in appello, avrebbe voluto annullare il processo e la condanna in primo grado sostenendo che la sentenza non sarebbe valida a causa dell'età dei giudici che l'hanno emessa. Una richiesta respinta.

La pista estera

Ha fatto molto discutere la proposta di Fratelli d'Italia di istituire una nuova commissione d'inchiesta parlamentare per indagare su un eventuale pista "estera". Una decisione dalle motivazioni opache, dopo che anche le nuove sentenze di primo grado, arrivate tra il 2020 e il 2023, che inquadrano il ruolo, prima di Gilberto Cavallini e poi di Paolo Bellini nel concorso alla strage, ribadiscano il ruolo centrale dei gruppi neofascisti italiani.

Non solo, i nuovi processi hanno puntato il riflettore sui mandanti della strage: Licio Gelli, Umberto Ortolani, Federico Umberto D'Amato e Mario Tedeschi, membri della famigerata loggia P2 che ha condizionato il periodo stragista e decenni di politica italiana agendo in funzione di quella che è stata definita la "strategia della tensione".