A fuoco discarica vicino Ciampino

Di Euronews

Per l'ora il traffico nel vicino aeroporto procede senza intralcio

Un vasto incendio è scoppiato in una discarica in via Enzo Ferrari alle porte di Ciampino, dove da questa mattina sono impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco. Dalle 8.30 è partito l’allarme per le fiamme alte e la colonna di fumo partita da cumuli di scarti edili.

L’incendio si è poi allargato ad altre aree della discarica, con i vigili del fuoco impegnati a contenere le fiamme per evitare che arrivassero ai campi vicini ed alle abitazioni del circondario. Nella zona dell’incendio si trova anche l’aeroporto di Ciampino, dove per il momento non vengono segnali impatti sull’attività dello scalo. Atterraggi e decolli si stanno svolgendo regolarmente.