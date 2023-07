L'incendio è divampato poco dopo l'una della notte tra venerdì e sabato, vicino all'autostrada, nella zona boscosa di El Pinar de Puntagorda. L'isola di Palma è la più settentrionale dell'arcipelago delle Canarie

Incendio nei boschi dell'isola di Palma, la più settentrionale delle isole Canarie (Spagna).

Almeno 500 persone sono già state costrette all'evacuazione, hanno comunicato le le autorità dell'isola, già colpita nel 2021 dall'interminabile eruzione del vulcano Cumbre Vieja, durata mesi.

Il rogo ha già divorato 140 ettari e bruciato 50 case, secondo il presidente delle Isole Canarie, Fernando Clavijo.

Il numero degli sfollati potrebbe raggiungere quota 1.000 nelle prossime ore, visto l'avanzare delle fiamme.

L'incendio è divampato poco dopo l'una della notte tra venerdi e sabato vicino all'autostrada, nella zona di El Pinar de Puntagorda, sul lato occidentale dell'isola, su un terreno boscoso e collinare punteggiato di case.

L'esercito spagnolo ha schierato 150 dei suoi Vigili del Fuoco per aiutare le squadre locali di pompieri per contrastare l'incendio. Altri Vigili del Fuoco locali sono arrivati via mare sull'isola di Palma dalla vicina isola di Tenerife.

"Con le risorse che stiamo dispiegando, speriamo di poter controllare il fuoco già oggi, ma i venti stanno cambiando. Sono previsti venti più forti e, combinati con l'aridità del terreno e la mancanza di pioggia, rendono la situazione ancora più complicata". Fernando Clavijo Presidente Isole Canarie

Il sindaco di Puntagorda, Vicente Rodríguez, ha dichiarato all'emittente pubblica spagnola RTVE che l'incendio è scoppiato all'interno dei confini del suo comune. Ha aggiunto che, negli ultimi anni, l'area ha registrato precipitazioni inferiori alla media, proprio come gran parte della terraferma colpita dalla siccità, a causa dei cambiamenti climatici.

La Palma, con una popolazione di 85.000 abitanti, è una delle otto isole dell'arcipelago delle Isole Canarie, al largo della costa occidentale dell'Africa.

Nel loro punto più vicino, le isole si trovano a 100 chilometri dal Marocco.