Biden: "Putin ha già perso la guerra in Ucraina"

Putin ha già perso la guerra in Ucraina. A dirlo è stato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante la conferenza stampa che a Helsinki ha chiuso il vertice con gli alleati del nord Europa. Biden ritiene improbabile il ricorso alle armi nucleari da parte di Mosca

Così Joe Biden: "Putin ha un problema reale: come si muove da qui, cosa fa, e quindi l'idea che ci sarà, quale veicolo viene utilizzato, potrebbe terminare la guerra domani, potrebbe semplicemente dire: Io me ne vado. Ma l'accordo che si raggiungerà alla fine dipende da Putin e da ciò che deciderà di fare, ma non c'è alcuna possibilità che vinca la guerra in Ucraina. Ha già perso quella guerra".

Sul recente ammutinamento di Wagner contro i vertici militari di Mosca , il presidente americano ha ventilato l'ipotesi che Prigozhin, il capo delle milizie mercenarie, possa essere stato avvelenato

Continua Biden:"Dio solo sa cosa potrebbe fare. Non sono nemmeno sicuro, non siamo nemmeno sicuri di dove si trovi e di quali relazioni abbia. Se fossi in lui, farei attenzione a ciò che mangio. Terrei d'occhio il mio menu. Ma a parte gli scherzi, chi lo sa".

Il viaggio di Biden marca alcune tappe fondamentali , con la Svezia ormai prossima all'adesione alla Nato e l'Ucraina che ha ricevuto forti faranzie di futuro sostegno da parte dei suoi partner occidentali.