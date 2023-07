Scandalo sessuale, la BBC sospende il conduttore Huw Edwards

Di Euronews

È stata rivelata l'identità del conduttore della BBC che avrebbe pagato 35mila sterline a un minore per ottenere foto sessualmente esplicite

Dopo giorni di speculazioni che hanno tenuto il Regno Unito con il fiato sospeso, è stata rivelata l'identità del giornalista della BBC al centro di uno scandalo sessuale.

Si tratta di Huw Edwards, 61 anni, uno dei conduttori più noti dell'emittente britannica. Edwars è anche il volto del programma di punta News at Ten.

Il giornalista è accusato di aver pagato oltre 35mila sterline per ricevere foto in atteggiamento sessuale da un minore. La moglie di Edwards, Vicky Flind, ha dichiarato che il marito soffre di gravi problemi di salute mentale per i quali sta ricevendo le adeguate cure in ospedale.

La Bbc ha sospeso Edwards e ha affermato di “prendere sul serio qualunque accusa” e di aver avviato un'indagine interna.

Nel tweet: "Il conduttore del notiziario della BBC Huw Edwards è stato indicato dalla moglie come il presentatore protagonista della polemica sulle foto esplicite, in una dichiarazione a suo nome https://bbc.in/3PWJxx8".

Dopo le prime indagini, la polizia ha in ogni caso dichiarato che non ci sono le basi per un procedimento penale contro Edwards.