Tour de France: Philpsen fa doppietta in volata sul circuito di Nogaro

Di Euronews

Il belga della Alpecin beffa tutti dopo una quarta tappa senza grandi sorprese, fino agli 800 metri conclusivi

Jasper Philipsen fa doppietta. Il belga vincitore a Bayonne lunedì, conquista anche la quarta tappa del Tour de France.

Una tappa che non resterà sicuramente negli annali per i primi 181 (noiosi) chilometri, ma che si infiamma sugli ultimi 800 metri sul circuito automobilistico Circuit Paul Armagnac di Nogaro, in Occitania. Qualche caduta sul tracciato, ma nessuna conseguenza seria per i ciclisti coinvolti.

Il velocista ha la meglio in volata sull'australiano Caleb Ewan e sul tedesco Phil Bauhaus, a posizioni invertite al traguardo rispetto alla vigilia.

La maglia gialla resta saldamente sulle spalle del britannico Adam Yates, che precede sempre lo sloveno Tadej Pogacar e il fratello Simon.