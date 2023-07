Di Euronews

Nella Giornata delle forze navali ucraine il presidente Volodymyr Zelensky ha incontrato gli ufficiali a Odessa e li ha ringraziati per il loro ruolo di difesa della citta e delle acque territoriali

Volodymyr Zelensky ha celebrato la Giornata delle forze navali del paese domenica a Odessa, la principale città portuale del Paese dove ha incontrato gli ufficiali della Marina.

Il presidente ucraino ha colto l'opportunità per ringraziare i militari per il loro ruolo nella difesa della città e delle acque ucraine e ha gli consegnato delle medaglie per gli forzi nelle loro ultime imprese, tra cui l'affondamento della nave russa Moskva e la liberazione dell'isola dei Serpenti.

"Avete difeso Odessa, che gli invasori russi sognavano di conquistare o distruggere. Una nave ammiraglia russa è stata affondata dai nostri missili, ed è stato così umiliante per il Cremlino che ha ancora paura di rendere pubblici tutti i dettagli di questa perdita", ha detto.

"La forte partecipazione della Marina in un'operazione congiunta con i nostri esploratori e difensori ha permesso di liberare l'isola dei Serpenti dagli occupanti, ripristinando così la sicurezza in gran parte dello spazio acquatico ucraino".

Il presidente ucraino ha anche visitato un ospedale militare dove vengono curati i militari feriti e ha consegnato anche loro delle medaglie di riconoscimento.

"È sempre un grande onore per me premiare i nostri guerrieri. Oggi ho avuto l'opportunità di parlare con loro e di consegnare i premi di Stato agli eroi ucraini. Grazie per il vostro servizio! Auguro a tutti una pronta guarigione", ha dichiarato.