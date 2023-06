Di euronews

La difesa ucraina annuncia che le truppe avanzano in direzione Zaporizhzhia e che che 113 km quadrati di territorio sono stati liberati.

Le forze ucraine hanno condotto operazioni di controffensiva in almeno tre settori del fronte e hanno guadagnato terreno secondo l'istituto per lo studio sulla guerra.

I blogger militari russi hanno riferito che le truppe ucraine hanno continuato gli attacchi a nord-ovest, nord-est e sud-ovest di Bakhmut e che le forze ucraine sono avanzate a nord-est conducendo ulteriori attacchi vicino a Berkhivka e Yahidne (a nord di Bakhmut) e Klishchiivka (a sud-ovest di Bakhmut).

Il viceministro della Difesa ucraino Hanna Malyar ha inoltre annunciato che nell'ultima settimana le truppe ucraine nella direzione di Tavrisk - la direzione di Zaporizhzhia - sono avanzate fino a sette chilometri e hanno liberato 113 chilometri quadrati di territorio, compresi otto insediamenti nelle regioni occidentali di Donetsk e Zaporizhzhia .

I milblogger russi hanno affermato che le truppe ucraine hanno attaccato a sud di Velyka Novosilka, nella regione occidentale di Donetsk. I filmati geolocalizzati pubblicati il 19 giugno confermano che le truppe ucraine hanno liberato Pyatykhatky, a circa 25 km a sud-ovest di Orikhiv, nella regione occidentale di Zaporizhzhia.

Il Ministero della Difesa britannico ha valutato che la Russia ha probabilmente schierato ampie porzioni del Raggruppamento di forze Dnipro dalla riva sinistra della regione di Kherson verso Zaporizhzhia e Bakhmut per rispondere alle azioni di controffensiva ucraine negli ultimi 10 giorni.

L'Istituto per lo studio sulla guerra aveva detto in precedenza che le forze ucraine potrebbero sospendere temporaneamente le operazioni controffensive per rivalutare le loro tattiche in vista di operazioni future.

Il think tank ha precedentemente notato che l'Ucraina non ha ancora impegnato la maggior parte delle sue forze disponibili nelle operazioni di controffensiva, né avrebbe ancora lanciato il suo sforzo principale.