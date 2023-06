Traghetto in fiamme nelle Filippine. Paura per 120 persone

Di Euronews

C'è voluto l'intervento di due navi della Guardia costiera solitamente impegnate nei salvataggi in mare per domare l'incendio

La Guardia costiera filippina è intervenuta in soccorso di un traghetto passeggeri su cui è scoppiato un incendio. A bordo della nave in fiamme c'erano 120 persone (65 passeggeri e 55 membri dell'equipaggio), che sono state tutte tratte in salvo.

L'incendio è divampato all'alba quando il traghetto ha lasciato la provincia di Siquijor e si trovava al largo dell'isola di Bohol, collocata al centro dell'arcipelago, nel gruppo delle Visayas. Le fiamme hanno imperversato per più di cinque ore.

Le foto e i video diffusi dalla Guardia costiera mostrano fiamme e fumo nero che fuoriescono da due ponti a un'estremità del traghetto. Anche un peschereccio e un'altra imbarcazione sono intervenuti per i soccorsi.

Le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento.