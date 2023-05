Dnipro, giornata di lutto dopo il raid russo su ospedale psichiatrico

Di Euronews con Ansa

L'attacco ha causato almeno due morti e una trentina di feriti. Tra loro anche due bimbi di tre e sei anni.

Giornata di lutto a Dnipro, nell'est dell'Ucraina, dopo il raid missilistico russo che ha colpito un ospedale psichiatrico e una clinica veterinaria questo venerdì mattina

Un attacco definito come un "crimine contro l'umanità" dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ora insiste per accelerare le forniture di sistemi di difesa aerei. Dopo il raid a Dnipro "faremo tutto il possibile, tutto l'impossibile, per accelerare la fornitura all'Ucraina di un maggior numero e qualità dei sistemi di difesa aerea", ha dichiarato il presidente ucraino nel suo discorso serale. "Questa settimana, abbiamo compiuto progressi significativi per quanto riguarda l'aviazione moderna per l'Ucraina, che diventerà una componente chiave della nostra difesa aerea. Ci stiamo muovendo più velocemente nella modernizzazione della difesa di quanto si sarebbe potuto prevedere sei mesi fa", ha sottolineato il presidente.

Sistemi di difesa aerea che comprendono i jet da combattimento occidentali, naturalmente, ma anche dei sistemi di difesa più efficace. Sistemi che in effetti sembrano funzionare: la capitale Kiev, presa anch'essa di mira da una serie di bombardamenti, è risucita a respingire tutti i missili.

A essere presa di mira però sono state molte città ucraine. L'allarme aereo è risuonato in undici regioni, allertando i cittadini dell'ennesimo di una lunga serie di bombardamenti che in questi giorni si intensificano su tutte le città di confine, prese di mira ormai quotidianamente.