I soldati ucraini rilasciati erano stati catturati combattendo a Bakhmut. Con loro anche le bare di alcuni cittadini stranieri che il leader del gruppo Wagner ha voluto restituire. È iniziato il dispiegamento di armi nucleari tattiche in Bielorussia

Un totale di 106 prigionieri di guerra ucraini sono stati rilasciati in un importante scambio con la Russia. A dichiararlo il principale assistente presidenziale ucraino Andriy Yermak. Da parte sua, Mosca ha confermato lo scambio, a cui avrebbe partecipato il gruppo Wagner, ma non ha detto quanti russi sono stati liberati.

"Non c'erano informazioni su molte di queste 106 persone, erano considerate disperse. Ma le abbiamo trovate. Li abbiamo riportati a casa. Otto ufficiali, 98 soldati e sergenti", ha commentato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Tutti coloro che sono in prima linea dovrebbero ricordarsi di questo: più prigionieri russi prendiamo, più gente nostra tornerà a casa", ha detto.

I soldati ucraini rilasciati erano stati catturati combattendo nell'ormai devastata città orientale di Bakhmut, che la Russia dice di aver conquistato. Le forze di Kiev, invece, sostengono di avere ancora un piccolo punto di appoggio nella città.

In un video si vedono i prigionieri di guerra ucraini liberati accalcati su un veicolo militare che maneggiano una bara avvolta in una bandiera statunitense. Cantano "Gloria all'Ucraina!", "Gloria agli eroi!".

Verosimilmente la stessa bara che appare in un video postato dal leader del Gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin che, in piedi accanto a due bare di legno, una drappeggiata con una bandiera statunitense e l'altra con una bandiera turca, afferma di voler restituire i corpi di un cittadino americano ucciso in combattimento e due cittadini turchi morti nel crollo di un edificio a Bakhmut.

Ancora Bakhmut

Dopo aver annunciato il pieno controllo di Bakhmut e l'abbandono del campo di battaglia, cinque giorni fa, Wagner sta effettivamente iniziando a cedere le sue posizioni alle truppe regolari russe.

"Da oggi alle cinque del mattino, il 25 maggio, fino al 1° giugno, la maggior parte delle unità si riposizioneranno in campi nelle retrovie", ha detto Prighozin in un video, indossando l'equipaggiamento da battaglia e stando in piedi accanto a un blocco residenziale danneggiato dalla guerra.

Ma Prighozin, che ha ripetutamente accusato le forze armate russe di aver abbandonato il terreno conquistato in precedenza dai suoi uomini, ha dichiarato che la milizia sarebbe pronta a tornare in città se necessario. Nella conquista di Bakhmut, ha dichiarato il leader del gruppo, sono morti 20mila dei suoi combattenti.

Il viceministro della Difesa ucraino, Hanna Maliar, ha confermato su Telegram che Wagner ha ceduto le posizioni alla periferia della città, ma ha anche affermato che "all'interno della città rimangono i combattenti di Wagner".

Il dispiegamento nucleare

Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha dichiarato che è iniziato il trasferimento di alcune armi nucleari tattiche dalla Russia al suo Paese, come da programma. "Lo spostamento delle armi nucleari è già iniziato", ha detto Lukashenko ai giornalisti presenti a Mosca, dove ha partecipato a colloqui con altri leader di Stati ex sovietici.

Il Dipartimento di Stato americano ha denunciato il piano di dispiegamento, definendolo l'ennesimo "esempio di comportamento irresponsabile", ma ha detto che Washington non ha intenzione di modificare la sua posizione sulle armi nucleari strategiche né ha visto alcun segno che la Russia si stia preparando a usare un'arma nucleare.