La nostra inviata Valerie Gauriat si è recata in Spagna, a Madrid, per parlare della cosiddetta "Ley Trans", che permette a chiunque di cambiare il proprio sesso modificando la propria identità civile, senza condizioni e a partire dai 16 anni.

Ezekiel è nato come femmina 23 anni fa. Ezekiel ha iniziato la terapia ormonale e si è sottoposto a mastectomia totale, dopo anni di malessere.

"Mi sono guardato allo specchio e mi sono detto: non ce la faccio più. Dovevo farlo sapere alla gente, dovevo essere riconosciuto per quello che ero e dovevo iniziare la mia transizione per sentirmi a mio agio con me stesso", ci racconta. Ezechiele cambierà presto il suo sesso agli occhi della pubblica amministrazione.

In vigore dal 2 marzo 2023, una nuova legge nazionale consente l'autodeterminazione del genere su semplice richiesta all'anagrafe a partire dai 16 anni e con il consenso dei genitori a partire dai 12 anni. Questo rende la legge molto controversa.

"Le persone devono prendere decisioni ponderate", spiega Vicenta Esteve Biot, del Consiglio generale di psicologia spagnolo. "Non solo le persone transgender, ma anche le loro famiglie. Ci sono genitori che prendono l'iniziativa per evitare che i loro figli soffrano".

