Una combinazione perfetta di condizioni metereologiche avverse, aumento del trasporto merci, esodo di persone dirette in Francia per le vacanze pasquali e lungaggini nei controlli oltremanica sta causando lunghi code al porto di Dover, nel sud-est dell'Inghilterra. L'aumento dei traghetti che partono verso la Francia non ha risolto i problemi che durano da giorni. L'attesa in fila, dicono le autorità portuali potrebbero durare dalle sei alle otto ore.

L'arretrato di code viene eliminato domenica al porto dei traghetti di Dover.

DFDS Seaways e P&O Ferries hanno aggiunto ulteriori traversate notturne per aiutare a liberare il traffico.

È dopo che sabato ha visto lunghe file di veicoli al terminal dei traghetti del Regno Unito e persone in attesa per circa 10 ore.

Il porto si è scusato e ha accusato i ritardi nell'elaborazione da parte delle autorità francesi e l'enorme volume.

Le compagnie di traghetti hanno accusato il maltempo.

Gli autobus hanno subito attese significative poiché ogni passaporto veniva controllato e timbrato.