Dopo tre settimane di ricerche in tutto il nord-ovest dell'Inghilterra la polizia ha trovato il corpo di Nicola Bulley.

La donna di 45 anni, madre di due figli, era scomparsa mentre portava a spasso il suo cane. Il suo cadavere era stato avvistato nella giornata di domenica da due passanti che stavano camminando lungo il corso d’acqua che attraversa St. Michaels, paesino del Lancashire dove la donna viveva con il compagno Paul Ansell e le due figlie.

La polizia, già aspramente criticata per avere diffuso dettagli sulla vita privata della donna (sembra avesse problemi legati alla menopausa e al bere) dovrà spiegare perché c’è voluto così tanto per il ritrovamento, nonostante le forze messe in campo. Alla ricerca avevano partecipato anche molti abitanti del paese.

Nicola era scomparsa il 27 gennaio nel nulla dopo aver accompagnato le figlie a scuola e portato il cane nei boschi per la consueta passeggiata. L’animale, insieme al cellulare, erano stati poi trovati su una panchina una decina di minuti dopo l’ultima telefonata fatta dalla donna. Restano tanti i misteri su questa morte.

I famigliari chiedono il silenzio

La famiglia, in lutto, ha chiesto il silenzio dopo che la vicenda ha suscitato parecchio clamore sulla stampa e sui social. Anche il marito era stato vittima di sospetti e in rete erano state riportate ipotesi assolutamente prive di fondamento.