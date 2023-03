Ancora proteste in Israele: manifestanti in strada, caos, scontri e incendi nella notte, folla respinta con gli idranti. Il paese è paralizzato al punto che il primo ministro Benjamin Netanyahu è corso ai ripari in una delle crisi più pesanti degli ultimi anni."In segno di responsabilità nazionale e con l'obiettivo di evitare spaccature interne, ho sospeso la seconda e terza lettura della riforma del sistema giudiziario, in questa legislatura, rimandandole alla prossima assemblea per poter arrivare a un più ampio consenso", ha detto.

Il piano avrebbe rinnovato i tribunali, dando al governo di Netanyahu maggior peso nella scelta dei giudici, compresi quelli che si occupano del suo processo per corruzione, oltre a limitare i poteri di ricurare il premier da parte della Corte Supema, assicurandogli la possibilità di continuare a guidare il paese.

Uno scenario che ha messo in contrapposizione gli ebrei israeliani liberali e laici con le fazioni più di destra e ortodosse, fino a far temere una guerra civile, allarmando gli Stati Uniti. Difatti Karine Jean-Pierre, portavoce della Casa Bianca ha salutato la scelta di rimandare i provvedimenti come "una opportunità e uno spazio aggiuntivo di trovare un compromesso". Ma, nonostante l'annuncio del primo ministro, ci sono state tensioni a Tel Aviv: i manifestanti chiedono il ritiro dell'intero pacchetto di misure sulla giustizia. Se lo stop all'iter dovesse rivelarsi temporaneo, continuerebbero a protestare.