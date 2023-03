La guerra in Iraq, 20 anni dopo: "La situazione è disastrosa"

20 anni dopo la guerra in Iraq, iniziata il 20 marzo 2003 da una coalizione guidata dagli Stati Uniti (vi partecipà anche l'Italia: il presidente del Consiglio italiano era Silvio Berlusconi), la situazione nel Paese è disastrosa.

La maggior parte dei giovani è disoccupata, miliardi di entrate derivanti dal prezzo record del petrolio vengono esportati da élite corrotte, le milizie dominano ancora alcune parti del Paese e la formazione di un governo stabile è sempre un'impresa ardua.

Milioni di giovani iracheni stanno lottando per avere prospettive future.

Abbiamo raccolto l'opinione di Asiem El Difraoui, politologo, esperto di Medio Oriente: lavora per la Candid Foundation a Berlino.

"Negli ultimi anni, i giovani iracheni hanno fatto capire che non vogliono un regime diviso in gruppi religiosi. Non vogliono un regime che funzioni solo attraverso il clientelismo, la corruzione e la politica; vogliono una nuova forma di politica!"

Nella speranza di un futuro migliore, molti giovani iracheni stanno lasciando il Paese - e altri stanno protestando - come nel 2019.

Almeno 600 giovani sono morti in quel momento durante quella rivolta, che peraltro non ha portato cambiamenti.

Ciò che il 20 marzo 2003 è stato inizialmente accolto con favore da molti iracheni - liberarsi del dittatore Saddam Hussein - 20 anni dopo ha lasciato l'Iraq in rovina.

Saddam Hussein con i figli Odai e Qusai. (Baghdad, 22.7.2003) Anonymous/AP

Centinaia di migliaia di persone hanno perso la vita a causa di decenni di guerra civile e dell'ascesa del sedicente Stato islamico e del suo regno del terrore.

Gli iracheni hanno sperimentato anche una classe politica più fedele all'Iran o agli Stati Uniti che ai cittadini iracheni.

"Solo pochi esperti avrebbero potuto immaginare in quale disastro l'invasione americana abbia gettato l'Iraq", dice un giovane, prendendosi commiato dalla nostra troupe. E, probabilmente, dal suo Paese.