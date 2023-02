L'Ucraina nell'Unione Europea. Il progetto avanza

L'Ucraina ha ottenuto lo status di candidato all'Unione europea a tempo di record, nel giugno 2022. Da allora, il Paese si è sforzato, nonostante la guerra, di dimostrare la sua volontà di soddisfare i requisiti dei 27.

Concedere lo status di candidato Ue a un Paese in guerra, lo scenario è senza precedenti per i 27. Eppure, a otto mesi dall'ottenimento di questo status, "l'Ucraina è in una fase molto avanzata anche se non 'non ha attuato tutto ciò che è stato chiesto di lui», ha affermato Benjamin Couteau, ricercatore presso l'Istituto Jacques Delors, specialista in allargamento dell'UE. "L'Ucraina ha fatto progressi che nessuno si aspettava", ha detto.

Un'opinione condivisa da Alberto Alemanno, professore di diritto dell'Unione europea all'HEC. "L'Ucraina ha mostrato uno sforzo considerevole in quanto, dopo aver ricevuto lo status di candidato, ha implementato tutta una serie di gruppi di lavoro che hanno accelerato la preparazione e l'adempimento dei criteri che sono stati imposti dai 27", ha affermato.

Quali progressi?

Al vertice di questi criteri, noti come criteri di Copenaghen e di Madrid, vi è la difesa di un sistema democratico stabile. "Dobbiamo dimostrare che l'Ucraina è una democrazia e rimarrà una democrazia che rispetta lo stato di diritto e in cui la magistratura rimane indipendente", ha affermato Alberto Alemanno.

Tra le anticipazioni evidenziate, il voto lo scorso dicembre nel Parlamento ucraino di una “legge sui media”. L'UE aveva consigliato all'Ucraina di riformare la propria legislazione in questo settore. Il testo prevede in particolare di limitare l'influenza degli oligarchi sui media ucraini.

Lotta alla corruzione

Ma altre riforme chieste da Bruxelles ristagnano, in particolare per quanto riguarda il contrasto al riciclaggio o lo spinoso tema della lotta alla corruzione.

Su questo punto Benjamin Couteau ricorda comunque la vasta operazione anti-corruzione lanciata all'inizio dell'anno all'interno dello stesso governo ucraino. "Avevamo un vero desiderio di mostrare alle istituzioni europee che l'Ucraina stava combattendo contro la corruzione. C'è stata una perquisizione a casa di un miliardario che in precedenza era molto vicino a Volodymyr Zelensky. Alti funzionari del ministero della Difesa e un ex ministro della gli interni sono stati presi di mira", ha detto.

Verso l'apertura dei negoziati?

Sulla lunga strada verso l'adesione, il prossimo passo per Kiev è l'avvio dei negoziati. Finora non è stato dato alcun programma. "L'Ucraina deve soddisfare sia le condizioni richieste dall'Ue che tutti gli Stati membri devono essere d'accordo, all'unanimità", ricorda Benjamin Couteau.

"Le questioni principali: stato di diritto, corruzione, indipendenza della magistratura, è qui che l'Ucraina sarà giudicata piuttosto duramente da diversi Stati membri, in particolare i Paesi Bassi, che hanno rallentato o sono stati più realistici nelle loro promesse a Zelensky ”, ha affermato Alberto Alemanno, specialista in diritto dell'UE.

Il processo dipende dall'esito della guerra

Inoltre, molte incertezze restano legate a questo contesto inedito di candidatura in un Paese in guerra. “È quasi impossibile conciliare la soddisfazione delle diverse condizioni di appartenenza pur essendo in stato di guerra”, ricorda Alberto Alemanno.

A livello politico, ma anche economico, il conflitto genera molte incognite. Quali saranno i costi associati alla ricostruzione? L'Ucraina sarà in grado di mantenere gli standard economici richiesti dall'UE?

"Non sappiamo in che stato sarà il Paese alla fine della guerra", osserva Benjamin Couteau. E per concludere, "l'unica cosa di cui siamo sicuri è la determinazione degli ucraini ad andare il più velocemente possibile e il più lontano possibile in questo processo di adesione".