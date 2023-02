Manifestazioni di fronte allo MSC di Monaco di Baviera

Ridda di manifestazioni come sempre accade in occasione di grandi eventi, di fronte all'hotel di monaco di bviera in Germania dove si sta tenendo la conferenza sulla sicurezza. Manifestanti anti Nato, pacifisti di varie estrazioni o manifestanti pro curdi che gridano i loro slogan contro il presidente turco recep tayyip erdogan. Nessun manifestante pro russo, ma le organizzazioni ucraine non hanno mancato di far sentire la loro presenza per mettere all'indice il comportamento illegale della Russia e i crimini commessi dal governo di Vladimir Putin.

