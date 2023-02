Si chiama Emigration for Action ed è una delle migliaia di aziende russe registrate in Georgia dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Aiuta i russi fuggiti a trovare casa e ad adattarsi al nuovo ambiente. L'organizzazione offre anche corsi di lingua per i molti cittadini russi che hanno deciso di rimanere.

Maxim Ivantsov, fondatore dell'associazione, racconta: .

"Io stesso frequento i corsi di lingua. È un corso molto popolare, c'è molta richiesta. Siamo qui a causa della guerra iniziata dalla Russia, non vogliamo vivere in un Paese che attacca gli altri e compie azioni fasciste".

Un anno dopo l'invasione dell'Ucraina, a Tbilisi si possono vedere caffè russi, luoghi di intrattenimento e altre organizzazioni create da cittadini russi. La maggior parte dei loro clienti sono russi. Anche nella capitale ci sono librerie russe. "Itaka Books" è una di queste.

Il suo titolare è Stas Gaivaronsky:

"Sono venuto qui nel 2017 per la prima volta e dopo una passeggiata di un'ora a Tbilisi mi sono innamorato di questa città. Voglio vivere qui, non più a Mosca".

Secondo Transparency International, dopo l'inizio della guerra, in Georgia sono state registrate più di 15.000 nuove imprese. Per questo motivo, gli esperti ritengono che i russi fuggiti dal loro Paese siano qui per restare.

"Centinaia di aziende vengono registrate ad un unico indirizzo. In alcuni villaggi vengono registrate fino a tre o quattrocento società in un paio di mesi. Sembra una finzione, hanno bisogno di quegli indirizzi per i requisiti formali. Vogliono restare qui, alcuni di loro vogliono lavorare o aprire un'attività, ma comunque si registrano come imprenditori individuali, il che rende più facile ottenere il permesso di soggiorno". Beso Namchavadze, analista senior di "Transparency International - Georgia"

Secondo i dati ufficiali, circa 1,5 milioni di cittadini russi hanno attraversato il confine tra Russia e Georgia dall'inizio della guerra. Non si sa quanti siano rimasti. Ma la loro presenza è evidente nelle strade della capitale.

Il grande afflusso preoccupa molti in Georgia. Un recente sondaggio mostra che la maggior parte dei cittadini georgiani, circa il 70%, pensa che l'arrivo di cittadini russi avrà un impatto negativo sul Paese ed è favorevole all'imposizione di un regime di visti al vicino settentrionale.