La splendida Tel Aviv ospita la giornata conclusiva dell'incredibile Tel Aviv Grand Slam. Un'altra competizione di Judo di grande successo in Israele.

Con la categoria +78 kg arriva il momento di fare festa , con Raz Hershko che ha dato spettacolo nei preliminari!

Non avendo mai vinto un oro in patria, questa è stata la sua prima volta! E la folla ha avuto esattamente l'adrenalina che cercava, un finale d'oro per una tre giorni di festa del judo!

Scene meravigliose mentre Hershko festeggia insiema alla nuova generazione di judoka israeliani.

L'ambasciatore della IJF Lior Raz, famoso attore, era lì per consegnarle la medaglia d'oro.

"A-A-Mazing! WOW! È incredibile, mi piace, mi piace gareggiare in casa, con tutto questo pubblico fantastico, è pazzesco. Dall'inizio fino alla fine, gridano, ti sostengono ed è fantastico". Raz Hershko judoka israeliano

Nella categoria -90 kg gli amici e rivali Gviniashvili e Toth si sono abbracciati prima dell'incontro, prima che il georgiano continuasse a dominarela scena, conquistando l'oro , prima di mostrare, ancora una volta, il loro rispetto reciproco alla fine della gara. Moris Janashvili , ospite dell'IJF, ha consegnato le medaglie.

A -78 kg Alice Bellandi ancora una volta sul gradino più alto del podio, ha conquistato la sua quarta medaglia d'oro nel World Judo Tour in pochi mesi! Sta davvero dominando la sua nuova categoria di peso.Premiata dal dal Direttore Sportivo dell'IJF Vladimir Barta.

A -100 kg Zelym Kotsoiev ha affrontato il campione del Grande Slam di Parigi di due settimane fa, Michael Korrel, e lo ha superato con una brillante mossa. Premiato dalla direttrice degli eventi dell'IJF, Lisa Allan.

Questo il commento del campione:

"Mi piace combattere qui in Israele. C'è un'atmosfera fantastica, con tanti bambini che fanno il tifo. La gente qui ama molto il judo, è davvero galvanizzante".

Nei +100 kg il mongolo Odkhuu Tsetsentsengel ha portato a tre gli ori del Grande Slam con una combattuta vittoria sull'azero Kokauri ed è stato premiato dal Direttore degli Arbitri dell'IJF, Florin Daniel LASCAU.

Una giornata da ricordare per il pubblico di casa che si è scatenato per i suoi eroi dall'inizio alla fine. Dopo una delle gare più belle della giornata, Peter Paltchik ha fatto alzare tutti in piedi e, anche se ha concluso la giornata senza medaglia Incarna comunque l'energia e l'eccitazione che si respira per il futuro del judo israeliano, che a Tel Aviv, con le sue stelle, brilla più che mai.